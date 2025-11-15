G4Media.ro
Conținutul Disney va reveni pe YouTube TV în cadrul unui nou acord…

Sursa foto: Andrius Aleksandravicius | Dreamstime.com

Conținutul Disney va reveni pe YouTube TV în cadrul unui nou acord multianual

Disney și YouTube TV au încheiat vineri seara un acord pe mai mulți ani pentru a readuce conținutul gigantului din domeniul divertismentului pe site-ul de streaming, punând capăt unei întreruperi de două săptămâni care a cuprins o noapte electorală istorică, transmite CNN.

Noul acord de difuzare înseamnă că programele sportive, de divertisment și de știri ale Disney, precum ESPN și ABC, vor reveni pe platforma de televiziune cu plată YouTube. Companiile au declarat că au început readucerea conținutului pe platformă.

„Acest nou acord reflectă angajamentul nostru continuu de a oferi divertisment excepțional și de a evolua odată cu modul în care publicul alege să vizioneze”, au declarat într-un comunicat copreședinții Disney Entertainment, Alan Bergman și Dana Walden, și președintele ESPN, Jimmy Pitaro.

Într-un comunicat, YouTube a declarat că este mulțumit de faptul că acordul „păstrează valoarea serviciului nostru pentru abonații noștri și flexibilitatea viitoare a ofertelor noastre”.

„Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și apreciem răbdarea abonaților noștri în timp ce am negociat în numele lor”, se adaugă în declarație.

Acordul oferă YouTube TV toate programele tradiționale de difuzare ale Disney, inclusiv toate rețelele ESPN, ABC, canalele marca Disney, canalele FX Networks și National Geographic.

Noua platformă de streaming sportiv a ESPN, lansată la începutul acestui an, va fi disponibilă și abonaților YouTube TV, reflectând alte acorduri Disney din acest an. Totuși, este un bonus pentru fanii care se luptă să-și permită un peisaj din ce în ce mai fragmentat pentru sportul online.

Abonații vor avea, de asemenea, opțiunea de a adăuga alte resurse de streaming ale Disney — Disney+ și Hulu — într-un pachet.

YouTube a retras conținutul Disney de pe platforma sa de televiziune cu plată după ce, la miezul nopții de 31 octombrie, negocierile au ajuns într-un impas.

