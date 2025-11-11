Dominic Fritz, după discuţiile din ultima şedinţă a coaliţiei: Am găsit şi un compromis. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi alta pe reducerea costurilor de personal

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, marţi seară, că în ultima şedinţă a coaliţiei s-a ajuns la un compromis în legătură cu reforma administraţiei, după luni bune de blocaj. Una dintre abordări a mers a pe reducerea posturilor şi alta s-a axat pe reducerea costurilor de personal, iar în 2026 primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor alege una dintre cele două variante, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dominic Fritz a fost întrebat, marţi, la Digi 24, dacă au mers mai uşor discuţiile în coaliţie.

”Azi a mers mai uşor pentru că am şi găsit un compromis, dacă vreţi aşa, în care mai multe puncte de vedere au putut fi împăcate. A fost o abordare care a mers pe reducerea posturilor şi o altă abordare care a mers pe reducerea costurilor de personal, ceea ce ar putea să însemne şi reducerea salariilor fără să dai pe nimeni afară. Şi astăzi am găsit acel compromis ca în anul 2026 primarii şi preşedinţii de consilii judeţene să poată să aleagă care dintre cele două variante vor: ori să reducă din posturi dacă au ajuns pe grila nouă la maxim de posturi, sau dacă vor să reducă cheltuielile de personal în egală măsură, dar fără să dea oamenii afară. Şi cu ianuarie 2027, această grilă de posturi maxime se aplică la toată lumea fără varianta de compensare”, a afirmat Dominic Fritz.

El a fost întrebat dacă de la 1 ianuarie 2027 nu va mai fi niciun fel de înţelegere şi această regulă se va aplica tuturor.

”Regula şi la anul se aplică egal tuturor, doar că la anul va mai exista această perioadă de tranziţie. Dacă nu vrei să reduci efectiv posturile ocupate, deşi eşti peste grilă, poţi să reduci fondul de salarii”, a precizat preşedintele USR.

El a mai fost întrebat ce variantă va alege la Primăria Timişoara.

”Noi o să reducem din posturi. Am şi început. Fix acum suntem într-o reorganizare. Săptămâna trecută trebuia să semnez dispoziţii de eliberare din post pentru 40 de colegi, din păcate, şi va trebui să continuăm pe acest drum, pentru că e nevoie să ne eficientizăm. Cetăţenii merită o administraţie mai suplă, care în acelaşi timp performează mai bine”, a mai afirmat Dominic Fritz.

Liderii coaliţiei au discutat, marţi, din nou pe tema reformei din administraţie, proiect blocat de luni de zile din cauza divergenţelor legate de reducerea de personal.