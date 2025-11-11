Fritz acuză că Ciprian Ciucu a făcut blat cu PSD, anul trecut, ca să câştige alegerile de la Sectorul 6: Din acest motiv nu este un candidat foarte credibil

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, marţi, că pentru a câştiga alegerile de la Sectorul 6 de anul trecu, Ciprian Ciucu, susţinut acum de PNL pentru Primăria Capitalei, a făcut la acel moment „un blat deschis” cu PSD, transmite Agerpres.

Din acest motiv, Ciprian Ciucu „nu este un candidat foarte credibil” în a preîntâmpina revenirea la putere a PSD în Capitală, a afirmat Fritz, la Digi 24.

„Candidatul care a făcut un blat deschis cu PSD a fost domnul Ciucu. A fost candidatul PSD-PNL acum doar un an. Deci nu este un candidat foarte credibil când este vorba de a fi un candidat care să prevină să revină PSD sau chiar AUR la putere în Bucureşti”, a declarat el.

Liderul USR şi-a exprimat convingerea că nici Anca Alexandrescu, nici Daniel Băluţă nu sunt candidaţi „anti-sistem”.

„Doamna Anca Alexandrescu este orice, dar nu un candidat anti-sistem. Acum am văzut că şi domnul Băluţă spune că el este candidatul anti-sistem. Doamna Alexandrescu a fost consiliera tuturor pesediştilor din ultimii o sută de ani. Scrie ‘sistem’ pe fruntea ei şi, cu siguranţă, oamenii care au aruncat-o în luptă au un plan cu ea. Şi planul nu este înspre binele bucureştenilor. (…) Cu siguranţă, doamna Alexandrescu nu a intrat în această cursă din patriotism şi iubire pentru Bucureşti”, a susţinut preşedintele USR.

Dominic Fritz a apreciat că deputatul USR Cătălin Drulă este „candidatul potrivit” pentru Primăria Capitalei.

„Este, clar, un candidat care nu este prins în reţelele clientelare ale partidelor mai vechi. Un candidat care poate să continue drumul şi munca începute de Nicuşor Dan. (…) Noi facem o campanie puternică pentru Cătălin Drulă şi cred că oricine vrea… inclusiv cei care se gândesc să voteze tactic vor miza pe Cătălin Drulă”, a declarat liderul USR.

El a subliniat importanţa introducerii alegerilor în două tururi pentru primării.

„Sper foarte mult că vom avea o reflecţie în clasa politică după aceste alegeri. Dar ce nu putem face este constant să vină partidele vechi, cu sperietura extremiştilor, şi să spună: ‘Haideţi să susţinem un candidat în mijloc, pe care să îl susţinem cu toţii’. Pentru că asta înseamnă că, anticipând cumva decizia oamenilor, luăm noi o decizie pentru ei, ca ei să nu prea mai aibă o alegere”, a mai spus preşedintele USR.