Venezuela, mobilizare masivă a forțelor militare ca răspuns la consolidarea forțelor militare…

Portavionul USS Gerald R. Ford
221009-N-TL968-1248 ATLANTIC OCEAN (Oct. 9, 2022) The first-in-class aircraft carrier USS Gerald R. Ford (CVN 78) steams the Atlantic Ocean during a simulated straits transit with the Gerald R. Ford Carrier Strike Group (GRFCSG) in the Atlantic Ocean, Oct. 9, 2022. The Gerald R. Ford Carrier Strike Group is deployed in the Atlantic Ocean, conducting training and operations alongside NATO Allies and partners to enhance integration for future operations and demonstrate the U.S. Navy's commitment to a peaceful, stable and conflict-free Atlantic region. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins)

Venezuela, mobilizare masivă a forțelor militare ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor / Marina SUA a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford – cea mai mare navă de război americană – a ajuns în zona de operațiuni a Comandamentului Sud

Venezuela declară că lansează o „mobilizare masivă” a personalului militar, a armelor și a echipamentelor ca răspuns la consolidarea forțelor militare americane în Marea Caraibelor, relatează CNN. Forțele terestre, aeriene, navale și de rezervă vor desfășura exerciții până miercuri, potrivit ministrului apărării Vladimir Padrino López, care a descris desfășurarea ca fiind un răspuns la „amenințarea imperialistă” reprezentată de consolidarea forțelor americane.

Pe lângă unitățile militare regulate, exercițiile vor implica și Militia Bolivariană – o forță de rezervă formată din civili, creată de regretatul președinte Hugo Chávez și numită după Simon Bolivar, revoluționarul care a asigurat independența numeroaselor țări latino-americane față de Spania.

Măsura vine pe fondul tensiunilor crescânde între cele două țări, pe măsură ce SUA continuă să-și consolideze prezența militară. Marți, Marina SUA a anunțat că portavionul USS Gerald R. Ford – cea mai mare navă de război americană – a ajuns în zona de operațiuni a Comandamentului Sud al SUA, care include cea mai mare parte a Americii Latine.

SUA au prezentat consolidarea forțelor în regiune ca având ca scop combaterea traficului de droguri și a fluxului de droguri către Statele Unite și au efectuat atacuri asupra a numeroase nave suspectate de trafic de droguri în ultimele săptămâni.

Cu toate acestea, Caracas consideră că SUA încearcă de fapt să forțeze o schimbare de regim, iar unii oficiali ai administrației Trump au recunoscut în privat că strategia lor vizează înlăturarea lui Maduro.

Luna trecută, Trump a declarat că a autorizat CIA să acționeze în Venezuela și a sugerat anterior că ia în considerare posibilitatea unor atacuri în interiorul țării – deși oficialii administrației au afirmat ulterior că SUA nu planifică în prezent o astfel de acțiune.

