Şase „narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe / Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite

Şase bărbaţi au fost ucişi într-un nou atac împotriva unui vapor aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri, în noaptea de joi spre vineri, în Caraibe, anunţă vineri pe reţele de socializare secretarul american al Apărării Pete Hegseth, relatează AFP, transmite News.ro.

”În noaptea (de joi spre vineri), din ordinul preşedintelui Trump, Departamentul Războiului a desfăşurat un atac letal împotriva unei ambarcaţiuni folosite de Tren de Aragua”, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite, scrie pe X Hegseth.

”Şase bărbaţi narcoterorişti se aflau la bordul ambarcaţiunii în timpul loviturii” şi ”au fost ucişi”, precizează secretarul american al Apărării.