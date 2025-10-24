Franţa este pregătită să desfăşoare forţe în Ucraina în 2026, anunţă în Parlament şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill

Franţa este pregătită să intervină în războiul dintre Ucraina şi Rusia, a anunţat şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze, Pierre Schill, într-o audiere în Comisia Apărării din Adunarea Naţională, la o zi după ce şeful Statului Major Interarme avertiza că armata franceză trebuie să fie ”pregătită de un şoc în trei, patru ani” împotriva Rusiei, relatează BFMTV, conform News.ro.

”Suntem pregătiţi să desfăşurăm forţe în cadrul garanţiilor de securitate, dacă este necesar, în Ucraina”, a declarat joi Pierre Schill, audiat pe tema pregătirii Franţei în vederea lui 2026 în Războiul din Ucraina, lansat de Rusia în 2022.

Şeful Statului Major al Forţelor Terestre franceze a subliniat în mai multe rânduri, în faţa deputaţilor, angajamentul Franţei împreună cu aliaţii săi.

”Anul 2026 va fi plasat sub semnul coaliţiilor”, a declarat el, evocând de exemplu Exerciţiul Orion 26, care ”ne va testa conceptele de angajare interarmată, interaliaţi şi chiar interministerial”.

”AMENINŢAREA RUSĂ”, EXAMINATĂ ÎNDEAPROAPE

Pierre Schill dă asigurări că Forţele Terestre franceze sunt pregătite să gestioneze în mod simultan ”trei alerte” – inclusiv cu privire la o potenţială desfăşurare în Ucraina.

El evocă astfel, în paralel, ”eşalonul naţional de urgenţă”, cu ”7.000 de militari pregătiţi să plece la timpi de alertă cuprinşi între 12 ore şi cinci zile, inclusiv în misiuni suverane naţionale” şi ”alerta de prim rang NATO” ARF 2026, care va fi ”structurantă”.

”Ameninţarea rusă” este luată în serios de mai multe luni pe toate fronturile, în Franţa.

Influenţa Kremlinului – fie la scară naţională, fie la scară europeană, fie la scară internţaională, atât pe front cât şi online – este scrutată minuţios.

”Rusia este parte la toate ameninţările”, trăgea un semnal de alarmă, în iulie, fostul şef al Statului Major Interarme Thierry Bukhard.

”Kremlinul a făcut din Franţa una dintre ţintele sale prioritare”, avertiza el

Succesorul său, Fabien Mandon, a luat la rândul său ca ţintă Rusia în faşa membrilor ComisieiApărării din Anunarea Naţională miercuri, când a justificat ”efortul reînarmării” Franţei, în contextul în care se cer economisiri până la vârful statului.