Premierul britanic afirmă că liderii coaliției accelerează programul de construire a rachetelor pentru Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer a spus – în cadrul întâlnirii cu liderii coaliției de susținere a Ucrainei, la care a participat și secretarul general al NATO, Mark Rutte – că se va menține presiunea militară asupra lui Putin și că este accelerat programul de construire a rachetelor pentru Ucraina, relatează BBC.

În discursul său, Starmer a afirmă că așa-numita coaliție a celor dispuși să acționeze este unită în spatele Ucrainei și al președintelui american Donald Trump în apelul la încetarea imediată a luptelor și la începerea negocierilor „de la linia actuală de contact”.

„Trump a avut dreptate să impună noi sancțiuni companiilor petroliere ruse”, spune Starmer, adăugând că Marea Britanie și UE au impus, de asemenea, sancțiuni recent. „Acum trebuie să menținem această presiune”, a mai adăugat el.

Președintele rus Vladimir Putin „este singura persoană care nu dorește să pună capăt acestui război”, a declarat Starmer în fața presei reunite la Westminster.

El citează ultimele atacuri ale Rusiei asupra țintelor civile ca un exemplu „clar” al respingerii păcii de către Putin.

„De fiecare dată, el respinge șansa de a pune capăt războiului”, spune el, arătând „încă o dată că nu este serios în privința păcii”.

El mai spune că liderii trebuie să-l împingă pe Putin înapoi la masa negocierilor și că vor acționa pentru a scoate gazul rusesc de pe piață.

Premierul afirmă că liderii accelerează programul de construire a rachetelor pentru Ucraina. „Consolidăm apărarea aeriană a Ucrainei”, a spus Starmer, anunțând accelerarea programului de construire a rachetelor pentru a livra 140 de rachete înainte de termen. „Vom menține presiunea militară asupra lui Putin… prin furnizarea continuă de capacități de lungă distanță”, adaugă el.

Grupul va continua să lucreze la garanțiile de securitate pentru a menține „o pace justă și durabilă”, care va rămâne, de asemenea, în centrul atenției, afirmă el.