G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fritz, după întâlnire cu Comisarul european pentru Extindere: Vocea oraşelor trebuie să…

Dominic Fritz, comisar european pentru Extindere
sursa foto: Facebook/Dominic Fritz

Fritz, după întâlnire cu Comisarul european pentru Extindere: Vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles

Articole24 Oct • 111 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al municipiului Timişoara, a avut vineri o discuţie cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, ocazie cu care a transmis că vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Fritz i-a înmânat oficialului european Declaraţia de la Timişoara, semnată la începutul lunii, în cadrul Cities Summit, de mai mulţi primari europeni din state UE şi candidate.

„Vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles. Asta am subliniat azi în discuţia mea cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Fie că vorbim despre fondurile disponibile, despre birocraţia care ne încetineşte sau despre modul în care politicile europene se resimt în viaţa de zi cu zi a oamenilor. E exact mesajul din declaraţia de la Timişoara, semnată la începutul lunii, în cadrul Cities Summit, de mai mulţi primari europeni din state UE şi candidate. I-am înmânat astăzi la Bruxelles comisarei Kos această declaraţie. Mă bucur că documentul de la Timişoara a fost semnat, în ultimele zile, şi de primari ai unor mari oraşe europene precum Paris sau Barcelona. România devine mai vizibilă pe scena politică europeană şi mă bucur că Timişoara e parte din această muncă”, a scris Fritz pe Facebook.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.