Fritz, după întâlnire cu Comisarul european pentru Extindere: Vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al municipiului Timişoara, a avut vineri o discuţie cu comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, ocazie cu care a transmis că vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles, transmite Agerpres.

Fritz i-a înmânat oficialului european Declaraţia de la Timişoara, semnată la începutul lunii, în cadrul Cities Summit, de mai mulţi primari europeni din state UE şi candidate.

„Vocea oraşelor trebuie să se audă mai bine la Bruxelles. Asta am subliniat azi în discuţia mea cu comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Fie că vorbim despre fondurile disponibile, despre birocraţia care ne încetineşte sau despre modul în care politicile europene se resimt în viaţa de zi cu zi a oamenilor. E exact mesajul din declaraţia de la Timişoara, semnată la începutul lunii, în cadrul Cities Summit, de mai mulţi primari europeni din state UE şi candidate. I-am înmânat astăzi la Bruxelles comisarei Kos această declaraţie. Mă bucur că documentul de la Timişoara a fost semnat, în ultimele zile, şi de primari ai unor mari oraşe europene precum Paris sau Barcelona. România devine mai vizibilă pe scena politică europeană şi mă bucur că Timişoara e parte din această muncă”, a scris Fritz pe Facebook.