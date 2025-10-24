G4Media.ro
Ionuț Moșteanu: România își apără spațiul aerian. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o nouă Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României.

„Este a doua escadrilă de F-16 Fighting Falcon certificată pentru misiuni NATO – o dovadă clară a profesionalismului Forțelor Aeriene Române și a capacității noastre de a opera alături de aliații NATO. Astăzi, România are trei escadrile care asigură protecția spațiului aerian – două românești, la Fetești și Câmpia Turzii, și una aliată, formată din aeronave Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, la Mihail Kogălniceanu”, a transmis Moșteanu, cu precizarea că escadrilele formează o umbrelă de securitate reală pe Flancul Estic al NATO.

„Fiecare misiune de poliție aeriană, fiecare oră de zbor, fiecare echipă din spatele acestor aparate este parte dintr-un efort colectiv – acela de a păstra pacea și siguranța în regiune. Felicit militarii români implicați în acest proces, tehnicienii, piloții și întreaga echipă care a făcut posibilă certificarea noii escadrile. Este un nou pas înainte pentru o Românie mai sigură, respectată și pregătită”,  a mai spus Moșteanu.

