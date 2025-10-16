Ministrul Apărării, despre mobilizarea rezerviștilor: “O să cer o evaluare pentru tot evenimentul”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că va cere o evaluare a întregului exercițiu de mobilizarea a rezerviștilor din București și Ilfov Mobex B-IF-25, în urma reportajului publicat de ziaristul G4Media Liviu Avram.
„O să cer o evaluare pentru tot evenimentul. Vin de la Bruxelles. Vineri merg și eu la Mobex”, a spus ministrul, întrebat de G4Media cum comentează acest subiect.
Ziaristul Liviu Avram a povestit luni, 14 octombrie, în reportajul „Mobilizarea rezerviștilor. Cum mi-am apărat țara fără să trag niciun foc de armă”, cum a decurs exercițiul de mobilizare, după ce a primit un ordin de chemare.
Ultimul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor a avut loc în București în 2013 iar în Ilfov în 2021, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Armatei, potrivit căruia astfel de exerciții reprezintă “ceva obișnuit pentru noi”.
Potrivit purtătorului de cuvânt al MApN, unul dintre obiectivele exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25 este “colaborarea și cooperare între militarii activi și rezerviști”, care “sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează militarii români în prezent”.
El a explicat că în București ultimul astfel de exercițiu a avut loc în 2013 iar în Ilfov în 2021. Astfel de exerciții, a spus el, “sunt planificate din timp” și au loc în general în 7-8-10 județe pe an.
