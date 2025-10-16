Ministrul Apărării, despre mobilizarea rezerviștilor: “O să cer o evaluare pentru tot evenimentul”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că va cere o evaluare a întregului exercițiu de mobilizarea a rezerviștilor din București și Ilfov Mobex B-IF-25, în urma reportajului publicat de ziaristul G4Media Liviu Avram.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„O să cer o evaluare pentru tot evenimentul. Vin de la Bruxelles. Vineri merg și eu la Mobex”, a spus ministrul, întrebat de G4Media cum comentează acest subiect.

Ziaristul Liviu Avram a povestit luni, 14 octombrie, în reportajul „Mobilizarea rezerviștilor. Cum mi-am apărat țara fără să trag niciun foc de armă”, cum a decurs exercițiul de mobilizare, după ce a primit un ordin de chemare.

Reportajul integral poate fi citit aici.

Ultimul exercițiu de mobilizare a rezerviștilor a avut loc în București în 2013 iar în Ilfov în 2021, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Armatei, potrivit căruia astfel de exerciții reprezintă “ceva obișnuit pentru noi”.