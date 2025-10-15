Moşteanu, despre SAFE: Interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România / Suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri, despre programul de înzestrare european SAFE că interesul şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România. El a anunţat că suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România. Potrivit lui Moşteanu,până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE, transmite News.ro.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Antena 3 despre programul european SAFE că este ”un împrumut menit să întărească capacităţile de apărare, să putem cumpăra echipamente europene, să creştem industria de apărare europeană”.

Potrivit ministrului, direcţia principală este de a pune împreună toate instituţiile care au atribuţii şi interes pe acest SAFE.

”E un exerciţiu nou (..) şi trebuie să fie un succes. Am transmis nevoia de flexibilitate şi de viteză. Este important ca acum, când apar încă 127 de miliarde pe masă, pentru producţia de armament european, producătorii europeni să-şi scaleze producţia repede şi să o întindă în toată Europa. E nevoie să fie peste tot capacitatea de producţie în apărare. Interesul nostru şi eforturile noastre sunt pentru a aduce cât mai mult din această capacitate industrială de apărare în România. (..) Să producem lucrurile pe care Armata le va contracta pentru următoarea perioadă”, a menţionat Moşteanu. Ministrul Apărării a mai spus că speră că avem o bună parte din producţie dusă în România.

”Vorbim de programele mari de înzestrare, de partea de air defense, de muniţii, de rachete, vorbim de corvete, vorbim de vehicule de luptă de infanterie, de armament individual. Şi multe alte programe pe care noi le avem în vedere. La finalul lunii noiembrie, bineînţeles, avem în vedere şi suntem în discuţii cu ucrainenii pentru a demara producţia de drone în România”, a anunţat ministrul.

”Până la finalul lui noiembrie, trebuie să finalizăm lista de programe care intră în SAFE, să negociem cu alte ţări şi apoi să începem să îl derulăm”, a mai spus ministrul.