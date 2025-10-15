Premierul britanic anunţă că va face publice documente pentru a stinge polemica legată de un caz de spionaj în profitul Chinei

Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a angajat miercuri să facă publice elementele transmise de guvernul său justiţiei, care au dus la abandonarea urmăririi penale împotriva a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, relatează AFP. Reamintim, că și fostul consilier al premierului Boris Johnson, Dominic Cummings, cunoscut drept arhitectul Brexit, a declarat miercuri pentru The Times că China a compromis sistemul prin care erau transferate date ultrasecrete între instituțiile guvernamentale britanice și a obținut „cantități uriașe” de informații clasificate de-a lungul mai multor ani.

„Am analizat cu atenţie problema şi, după consultarea juridică, am decis să fac publice” aceste elemente, a declarat Starmer în faţa deputaţilor.

Cazul provoacă de câteva zile o furtună politică. Guvernul laburist este acuzat de opoziţia conservatoare că a anulat urmărirea penală pentru a menţine relaţiile cu China, ceea ce acesta neagă.

La jumătatea lunii septembrie, justiţia a renunţat la acuzaţiile împotriva lui Christopher Cash, un asistent parlamentar în vârstă de 29 de ani, şi Christopher Berry, un fost profesor în China în vârstă de 32 de ani, acuzaţi că au transmis informaţii către Beijing. Ei au fost arestaţi în 2023.

Procuratura a declarat că renunţă la urmărirea penală pe baza elementelor transmise de guvern. Acestea nu au permis să se stabilească că China era o „ameninţare la adresa securităţii naţionale”, o condiţie necesară pentru continuarea procedurii judiciare.

Keir Starmer a susţinut atunci că guvernul său menţine poziţia oficială a guvernului conservator, aflat la putere în momentul faptelor, între 2021 şi 2023, care nu calificase în mod explicit China ca fiind o ameninţare. „Am fost dezamăgiţi” de această situaţie, a declarat Starmer deputaţilor, asigurându-i că guvernul său ar fi dorit ca urmărirea penală să aibă succes.

De la venirea la putere, în iulie 2024, laburiştii se străduiesc să reia dialogul între Regatul Unit şi China, după ani de relaţii reci sub guvernele conservatoare, în care cele două ţări s-au acuzat reciproc de spionaj, iar Londra a criticat întărirea controlului Beijingului asupra Hong Kongului.

Guvernul Starmer încearcă să consolideze schimburile comerciale cu China, în speranţa de a susţine creşterea economică britanică. În decursul unui an, mai mulţi miniştri au vizitat această ţară, printre care fostul ministru de externe, David Lammy, şi ministrul finanţelor, Rachel Reeves.

