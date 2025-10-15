G4Media.ro
Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărţi…

Sursa foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, revine în cărţi pentru poziţia de şef al NASA

Astronautul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk care a fost exclus din cursa pentru şefia Agenţiei spaţiale americane în cursul acestui an, a revenit în cărţi pentru această funcţie după ce s-a întâlnit săptămâna trecută cu administratorul în exerciţiu al NASA, Sean Duffy, în calitate de candidat la şefia agenţiei spaţiale, conform unui purtător de cuvânt al NASA citat miercuri de Reuters, transmite Agerpres.

„Secretarul Duffy şi Jared Isaacman au avut o întâlnire excelentă”, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA Bethany Stephens. „La indicaţiile preşedintelui Trump, secretarul Duffy, în calitatea sa de administrator interimar al NASA, se întâlneşte şi verifică mai mulţi candidaţi pentru rolul permanent” la conducerea NASA, a adăugat ea.

Jared Isaacman nu a răspuns deocamdată solicitările de a comenta această candidatură.

Anul trecut, preşedintele Donald Trump l-a numit pe Isaacman la conducerea NASA la recomandarea lui Musk, CEO-ul SpaceX, care fusese un consilier influent al preşedintelui şi căuta să alinieze îndeaproape programul spaţial american cu obiectivul său de a realiza misiuni pe Marte.

Isaacman, un client miliardar al SpaceX care a zburat în spaţiu de două ori cu capsulele companiei, petrecuse luni întregi navigând prin procesul de confirmare al Senatului, echilibrând dorinţa administraţiei Trump de a se concentra pe Marte cu strategia de miliarde de dolari a NASA de a se întoarce prima pe Lună într-o cursă geopolitică cu China.

Dar în luna mai, preşedintele Trump a retras nominalizarea lui Isaacman pe fondul unei dispute de mare amploare cu Musk. Atunci Sean Duffy, care era şi şeful Departamentului Transporturilor din SUA, a fost numit şef interimar al NASA.

