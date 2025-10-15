Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu societatea care opera centrul de depozitare a gunoiului, fiind preconizate taxe mai mari pentru timișoreni, pentru acest serviciu / Gunoiul va fi transportat în Arad şi Hunedoara

Preţul gunoiului ar putea creşte, în Timişoara, dar şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, după ce Consiliul Judeţean Timiş a reziliat contractul cu operatorul centrului de depozitare a deşeurilor menajere, aflat în localitatea Ghizela. Operatorul ar fi depus deşeuri peste capacitate, iar acestea nu au fost corect sortate şi s-a acumulat o cantitate prea mare de levigat. Până la deschiderea unei noi celule a gropii ecologice, gunoiul va fi dus la Arad şi Hunedoara, ceea ce implică costuri suplimentare.

În urma unui control al reprezentanţilor de la Garda de Mediu Timiş, contractul dintre Consiliul Judeţean Timiş si societatea RETIM, care opera deponeul de deşeuri de la Ghizela, judeţul Timiş, a fost reziliat. Începând de luni, 20 octombrie, RETIM nu va mai putea depune deşeurile aici.

Conduccerea RETIM susţine că în Celula 2 a depozitului de deşeuri mai era loc.

”În acest moment se aprobă depunerea ultimul camion de deşeuri la Ghizela. Cineva susţine că noi ar trebui să oprim depozitarea pentru ca această construcţie se prăbuşeşte. Singurii care pot constata asta, sunt proiectanţii etc. (…) În baza proiectului de închidere, noi susţinem că mai exista capacitate”, a explicat Radu Merica – CEO RER Group de are aparţine RETIM.

Reprezentanţii RETIM susţin, de asemenea, că nimeni nu poate determina cu exactitate cantitatea de levigat din depozit.

”Gestiunea acelui lichid care se numeşte levigat… se vehiculează nişte cantităţi enorme, că ar fi un adevarat pericol. În primul rând, nimeni nu poate determina cu precizie cât lichid e într-o celulă. Se fac măsurători…au existat în trecut momente mai critice, când am luat măsuri rapide si am reuşit să scădem nivelul. Nu a existat niciodată niciun incident de mediu, nicio contaminare, nicio deversare. Dacă ne uitam în istoricul deponeelor din România, vorbim de cele moderne, au existat diverse incidente, cum ar fi scurgeri de levigat, incendii etc. Inclusiv în Hunedoara au avut în ultimii 4 ani unele incidente, inclusiv contaminarea a zeci de hectare unde nu mai poate fi cultivat nimic, inclusiv incendii (…) Nu există nicio problemă a levigatului, nicio deversare”, a spus Merica.

Şi Dan Pascu, directorul general al RETIM, a precizat că nu sunt probleme cu levigatul.

”Nu sunt probleme cu levigatul, există spaţiu suficient în cadrul celulei 2. Este o înălţime medie, când am ajuns la acea înălţime, stopăm depunerea. În nord-est înălţimea deşeurilor este la 12-14 metri faţă de 20 de metri cât e capacitatea. Se vede cu ochiul liber că mai e loc”, a spus Pascu.

Întrebaţi ce se va întâmpla cu gunoiul depus la pubelă de timişenii cu abonament, începând de luni, reprezentanţii RETIM nu au avut un răspuns.

”Asta ne întrebăm şi noi. E foarte uşor să închizi ceva fără o alternativă. Noi suntem şi colector (…) Sigur că vor fi procese în instanţă, dar asta nu rezolvă problema judeţului Timiş. Vom sesiza toate autorităţile posibile. Ieri am auzit că în CSAT s-a decis că corupţia e o problema naţională…”, a declarat Radu Merica.

Reprezentanţii RETIM au vorbit şi despre o posibilă creştere a costurilor pentru gunoi, mai ales că acesta va trebui transportat în judeţele învecinate.

Întrebaţi dacă se gândesc să se retragă din Timişoara, reprezentanţii RETIM au explicat că momentan nu au asemenea ”planuri”.

Începând de luni, 20 octombrie, RETIM nu mai poate depune deşeuri la deponeul de la Ghizela, în urma unei decizii a reprezentanţilor de la Garda de Mediu Timiş. Consiliul Judeţean Timiş, proprietarul deponeului, a anunţat că celula a doua a depozitului de deşeuri este plină, înainte de vreme, şi că urmează să anunţe câştigătorul licitaţiei pentru construirea celei de-a treia celule. Până la acel moment, gunoiul colectat din Timiş va fi dus la Arad şi Hunedoara.

Mai mult, CJ Timiş spune că este depăşită şi cantitatea de levigat din deponeu. Totodată, CJ Timiş a prezentat şi imagini cu maşinile RETIM care au depozitat deşeuri amestecate, nereciclate la Ghizela.

Din aceste motive, CJ Timiş a reziliat contractul cu operatorul RETIM şi şi-a înfiinţat propria firmă care să opereze deponeul de la Ghizela. Aceasta se va numi SC. Eco Serv SRL.

”Ne aşteaptă o perioadă în care va trebui să depozităm deşeul în alte judeţe. Ne aşeaptă construirea celulei 3. Ne aşteptă un proces cu RETIM-ul, probabil cu obligaţie de mediu, a celulei 2 şi 1. Ne aşteaptă investiţii de 10-20 de milioane de euro, ca să ajungem şi noi într-un punct în care să ardem deşeul, să incinerăm, să producem energie. Ne aşteptă ani grei. Toată lumea spune că facem cea mai mare prostie, că ne băgăm în asta şi să lăsăm lucrurile să meargă de la sine, trece mandatul nostru, vin alţii şi cine ştie ce se întâmplă. Eu nu pot să-mi permit asta, domnule Pascu. Eu nu vreau să port această povară a unei contaminări a solului şi a râurilor Timişului pentru că sunt comod. Sau aş putea fi comod. Nu vreau sa fac asta”, a declarat Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.