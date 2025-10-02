Agenţiile de rating spun că închiderea operațiunilor Guvernului nu va afecta calificativul SUA / Situația ar putea genera însă șomaj și reducerea creșterii PIB

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Agenţia de evaluare financiară Fitch a anunţat miercuri că nu se aşteaptă ca închiderea actuală a Guvernului SUA să afecteze ratingul suveran al ţării pe termen scurt, adăugând că orice impact asupra creşterii economice va depinde de amploarea şi durata închiderii, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul SUA şi-a închis o mare parte din operaţiuni în cursul zilei de miercuri, deoarece disensiunile partizane profunde au împiedicat Congresul şi Casa Albă să ajungă la un acord de finanţare, declanşând ceea ce ar putea fi o confruntare lungă şi extenuantă, care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă federale.

„Fitch va continua să evalueze evoluţiile din mediul de reglementare din SUA, statul de drept şi echilibrul instituţional ca parte a analizei sale de credit suveran”, a informat agenţia de rating.

Fitch se aşteaptă ca deficitul bugetar general să se reducă până la 6,8% din PIB în 2025, de la 7,7% în 2024, în parte şi datorită unei creşteri a veniturilor din tarife, pe care le estimează acum la 300 de miliarde de dolari americani.

„În pofida incertitudinii sporite cu privire la politica SUA şi a posibilei erodări a echilibrului instituţional, ne aşteptăm ca statutul dolarului american de monedă de rezervă – o forţă semnificativă a ratingului suveran – să continue în viitorul apropiat”, a adăugat Fitch.

Separat, o altă mare agenţie de evaluare, S&P Global Ratings, a estimat că închiderile guvernamentale au, în general, doar un efect marginal asupra economiei în ansamblu şi nu le consideră evenimente de credit pentru ratingul suveran al SUA.

Totuşi, efectele secundare se pot acumula în timp, a avertizat S&P, deoarece lucrătorii aflaţi în şomaj tehnic reduc cheltuielile, iar întârzierile în publicarea unor importante date economice cheie creează noi incertitudini pentru Rezerva Federală a SUA. S&P Global a estimat că creşterea Produsului Intern Brut al SUA s-ar putea reduce cu 0,1% până la 0,2% pentru fiecare săptămână în care Guvernul este închis.

O închidere a Guvernului poate avea implicaţii ample, perturbând serviciile federale, încetinind activitatea economică şi crescând incertitudinea pentru pieţe şi companii.

Cea mai lungă închidere a Guvernului SUA, care a durat 35 de zile în 2018-2019, în timpul primului mandat al preşedintelui Donald Trump, s-a încheiat parţial după întârzieri ale zborurilor cauzate de controlorii de trafic aerian, care s-au declarat în concediu medical.

Deocamdată este neclar cât timp va continua actuala închidere a Guvernului. Principalii indici bursieri americani şi-au revenit miercuri de la minimele iniţiale.

„Închiderile activităţilor Guvernului sunt incomode şi dezordonate, dar există puţine dovezi că acestea au un impact semnificativ asupra economiei. De obicei, activitatea economică pierdută, dacă este semnificativă în primul rând, este recuperată în trimestrul următor”, a declarat Scott Helfstein, şeful departamentului de strategii de investiţii de la Global X.