Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul…

Președintele american Donald Trump
Sursa foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia

Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate

Articole

Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite postul de știri CNN, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ordinul semnat de Trump exclude aceste bunuri de la tarifele „reciproce”, care pornesc de la 10% şi pot ajunge până la 50%. Totuşi, ordinul nu scuteşte complet produsele de tarife.

De exemplu, roşiile din Mexic, un furnizor important pentru Statele Unite, vor continua să fie taxate cu 17%. Acest tarif a intrat în vigoare în iulie, după ce un acord comercial vechi de aproape trei decenii a expirat. Preţurile roşiilor au crescut aproape imediat după introducerea acestor tarife.

Multe dintre produsele care nu vor mai fi supuse tarifelor „reciproce” au înregistrat unele dintre cele mai mari creşteri de preţ de când Trump a preluat funcţia, în parte din cauza tarifelor impuse de el şi a lipsei unei oferte interne suficiente.

„De exemplu, Brazilia, principalul furnizor de cafea pentru SUA, s-a confruntat cu tarife de 50% din august. Consumatorii au plătit cu aproape 20% mai mult pentru cafea în septembrie, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor din Indicele Preţurilor de Consum.

Decizia vine după ce alegătorii şi-au exprimat frustrările legate de starea economiei în sondaje de la începutul acestei luni, votând pentru democraţi în alegerile intermediare din mai multe state.

Într-o prezentare prealabilă a ordinului executiv de vineri, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la începutul acestei săptămâni că măsurile vizează bunuri ”pe care nu le producem aici, în Statele Unite”, referindu-se la cafea şi banane.

Tot vineri, administraţia Trump şi guvernul elveţian au anunţat un nou cadru comercial care prevede reducerea tarifelor pentru bunurile din Elveţia la 15%, de la 39%, o rată care se număra printre cele mai ridicate dintre toate ţările cu care SUA are relaţii comerciale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Orice taxe la import afecetază nefativ în primul rând cetățenii proprii.
    A înțeles până la urmă și Trump.

  2. Bolnavul cu capul si pedofil nu degeaba este denumit TACO!

