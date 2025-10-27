Negocieri intense asupra tarifelor americane la summitul țărilor din Asia de Sud-Est / Donald Trump, în turneu, în regiune

Liderii mondiali reuniți luni în Malaezia vor discuta modalități de consolidare a relațiilor economice și comerciale în contextul amenințării impunerii de tarife vamale de către SUA, după ce președintele Donald Trump a părăsit summitul țărilor din Asia de Sud-Est pentru a-și continua turneul în regiune.

Într-o serie de negocieri intense la prima sa oprire în Asia, Trump a supravegheat duminică semnarea unui acord extins de încetare a focului între Cambodgia și Thailanda și a patru acorduri comerciale regionale, porivit Reuters.

Niciunul dintre aceste acorduri-cadru nu a redus tarifele americane ridicate aplicate Cambodgiei, Malaeziei, Thailandei și Vietnamului, a declarat Casa Albă, deși au lăsat loc pentru unele excepții.

„Mesajul nostru către națiunile din Asia de Sud-Est este că Statele Unite sunt alături de voi 100% și intenționăm să fim un partener puternic pentru multe generații”, a declarat Trump într-o zi în care negociatorii americani și chinezi au convenit asupra unei pauze tarifare în războiul comercial dintre cele două țări.

În timp ce Trump și secretarul de stat Marco Rubio se îndreaptă spre Japonia, înalți oficiali din China și liderii Braziliei, Canadei, Consiliului European și blocului ASEAN format din 11 țări vor lucra pentru a consolida parteneriatele economice și a încheia acorduri comerciale.

Se așteaptă ca oficialii chinezi să facă presiuni pentru multilateralismul comercial și să încerce să consolideze relațiile regionale, în timp ce alți oficiali americani vor participa la summit după plecarea lui Rubio.

De asemenea, este prevăzută organizarea unui summit al Parteneriatului Economic Regional Cuprinzător, susținut de China, care reunește 10 membri ASEAN cu Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud.

RECP, cel mai mare bloc comercial din lume, acoperă aproximativ 30% din produsul intern brut global și este considerat de unii analiști ca un potențial tampon împotriva tarifelor americane.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a întâlnit cu premierul chinez Li Qiang și a declarat că i-a transmis îngrijorarea profundă cu privire la extinderea de către Beijing a controalelor asupra exporturilor de materii prime critice.

„L-am îndemnat să restabilească cât mai curând posibil lanțurile de aprovizionare fluide, fiabile și previzibile”, a declarat Costa după întâlnire, adăugând că a solicitat și ajutorul Chinei în eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Magneții și mineralele rare au reprezentat un punct sensibil în războiul comercial dintre Beijing și Washington, China folosindu-și controlul asupra a 90% din aprovizionarea globală ca pârghie pentru a combate tarifele americane.

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a declarat că întâlnirea sa cu Trump de duminică „garantează” un acord comercial mai favorabil.

Statele Unite au impus tarife de 50% asupra produselor braziliene ca represalii pentru condamnarea fostului președinte Jair Bolsonaro.

„I-am spus că este extrem de important să se țină cont de experiența Braziliei, cea mai mare țară din America de Sud, cea mai importantă țară din punct de vedere economic, care are ca vecini aproape toate țările din America de Sud”, a declarat luni Lula, așa cum este cunoscut popular.

Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) reunește Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Timorul de Est și Vietnam.