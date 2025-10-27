Fostul premier al Bulgariei: Simt o frica animalică de un război iminent / Dacă luna aceasta nu va exista o dezescaladare între SUA și Rusia, războiul ne va bate la ușă

„Nu mi-e frică de Radev, nici de Peevski, nici de vreun criminal, dar simt o frică animalică față de un război iminent”, a spus Boiko Borisov, la Razgrad, în cadrul Academiei Regionale de Tineret – GERB. Subiectele forumului au fost conectivitatea europeană dintre Bulgaria și România, agricultura din nord-estul Bulgariei și rolul sportului în dezvoltarea tinerilor, potrivit Rador Radio România.

El a subliniat că situația internațională este extrem de periculoasă și există și un pericol mare de război.

„Dacă luna aceasta nu va exista o dezescaladare între Statele Unite și Rusia, războiul ne va bate la ușă. Sper din tot sufletul ca acești adulți să-și revină și umanitatea să nu fie pusă în pericol”, a spus Borisov.

Referitor la situația cu sancțiunile impuse de Statele Unite asupra Lukoil, liderul GERB a spus că acestea se referă la sistemul de plăți, nu la rafinăria în sine. El și-a exprimat speranța că guvernul va clarifica rapid acest lucru partenerilor săi și că se va găsi o soluție. Potrivit lui Boiko Borisov, problema va fi legată de plata benzinăriilor.

Întrebat despre bugetul pentru anul viitor, Boiko Borisov a răspuns că, în toate cazurile, veniturile vor fi mai mari. Vor fi peste un miliard de leva în plus pentru pensionari și peste 1,2 miliarde de leva în plus pentru salarii. Potrivit lui Borisov, impozitele nu se vor modifica. „Lucrăm cu mari eforturi pentru a obține un deficit de trei procente, astfel încât oamenii să nu fie afectați de primul buget în euro”, a spus Borisov.

În ceea ce privește taxa de apometru, liderul GERB a spus că Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice nu a explicat bine ce are în vedere și, din spusele sale, din moment ce nu au explicat bine, ar trebui să retragă legea. „Pentru că apa, atât în ​​Bulgaria, cât și la nivel global, devine un produs din ce în ce mai valoros, pe care, din păcate, bulgarii au fost învățați de-a lungul secolelor să-l irosească. Grădinile sunt udate cu apă potabilă, sunt umplute piscine, dușurile funcționează jumătate de oră, în timp ce acest lucru a fost schimbat de mult în Europa”, a spus Borisov. El a propus organizarea de mese rotunde, astfel încât oamenii să se poată convinge singuri. „Îmi doresc ca GERB să treacă la un alt nivel, astfel încât societatea să aibă nevoie de noi”, a mai spus Borisov în cadrul forumului de la Razgrad.

„Un partid, un grup de oameni, un grup de oameni cu aceleași idei se creează și există dacă societatea are nevoie de el”, a arătat el ferm. Liderul GERB a spus că tehnologiile se dezvoltă rapid, iar când există deja inteligență artificială și un boom al robotizării, GERB ar trebui să fie partidul oamenilor cu aceleași idei, care ajută societatea să intre în lumea nouă. „Lumea se schimbă cu o viteză amețitoare și de aceea, atunci când am făcut GERB (Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei – n.trad.), când ne-am gândit la numele partidului, acela a fost momentul în care absolut toate fondurile europene au fost suspendate. Bulgaria se confrunta cu probleme, nu exista Schengen, nu exista zona euro. Atunci am dat acest nume legat de dezvoltarea europeană a Bulgariei și până în prezent Bulgaria este în Uniunea Bancară Europeană, în Schengen și suntem pe cale să intrăm în zona euro”, a mai spus Boiko Borisov.

El a adăugat că acest grup de oameni cu aceleași idei ar trebui să fie cei care să ajute societatea să accepte nu doar euro, ci și inovațiile, inteligența artificială și tot ceea ce vine de la oamenii tineri.

„Amatori sunt peste tot, dar cu o încredere în sine teribilă. Nici măcar nu se luptă ca oamenii. Doar ca să fie filmați, să fie pe TikTok. Eu vreau ca GERB să arate altfel, ca societatea să aibă nevoie de noi”, a subliniat el. (…) Boiko Borisov a glumit spunând că câinele interactiv prezentat de Vladimir Temelkov poate fi atât util, cât și periculos. El a adăugat că inteligența artificială poate transforma totul, chiar și fețele politicienilor. Prin urmare, potrivit lui Borisov, este nevoie de o lege care să protejeze viața personală a oamenilor.

Borisov a participat la Academia Regională de Tineret a GERB. Acolo, au discutat despre subiecte legate de conectivitatea europeană dintre Bulgaria și România, agricultura din nord-estul Bulgariei și rolul sportului în dezvoltarea tinerilor. La discuții a mai participat consilierul prim-ministrului bulgar, Asim Ademov, viceministrul Tineretului și Sportului, Petăr Mladenov, precum și Gheorghe Nacov, care este membru al Parlamentului României.

Sursa: VESTI / Rador Radio România / Traducerea: Mirela Petrescu