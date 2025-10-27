Trump exclude să devină vicepreședinte pentru a rămâne la Casa Albă în 2028: „N-ar fi bine”

Preşedintele american Donald Trump exclude să candideze la postul de vicepreşedinte în alegerile prezidenţiale din 2028 – o manevră evocată de către susţinătorii săi, care să-i permită să ocolească limita constituţională de două mandate, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Aş avea dreptul să o fac”, a dat el asigurări într-o discuţie cu presa la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, în timpul zborului din Malaysia în Japonia.

”Nu o voi face”, a asăugat preşedintele american, apreciind că asta ar însemna ”să facă pe grozavul”.

”Asta n-ar fi bine”, a subliniat el.

”TRUMP VA FI PREŞEDINTE ÎN 2028”, DUPĂ BANNON



Donald Trump, care a fost preşedinte în perioada 2017-2021 şi care a început la 20 ianuarie un al doilea mandat, evocă adesea, fără să le respingă în mod deschis, apeluri ale susţinătorilor săi de a exercita un al treilea mandat, în pofida faptului că Constituţia americană interzice acest lucru.

El a purtat în mai multe rânduri şepci roşii cu inscripţia ”Trump 2028”, anul viitoarelor alegeri prezidenţiale.

Una dintre ipotezele în vogă în lumea trumpistă este ca republicanul, în vârstă de 79 de ani, să candideze peste trei ani la postul de vicepreşedinte, iar ca actualul vicepreşedinte J. D. Vance să fie candidatul la preşedinţie.

În acest scenariu, în cazul unei victorii, J. D. vance ar demisiona şi ar fi înlocuit în mod automat în post de Donald Trump, care ar rămâne la Casa Albă, ocolind astfel cel de-al 22-lea Amendament al Constituţiei americane, care prevede că o persoană nu poate di preşedinte de mai mult de două ori.

”Trump va fi preşedinte în 2028. oamenii trebuie să se obişnuiască cu această idee”, declara recent revistei The Economist unul dintre principalii ideologi ai mişcării Make America Great Again (MAGA), Stvee Bannon.

”Există o strategie” pentru a face acest lucru, care va fi dezvăluită ”la momentul oportun”, sublinia influencerul, un fost consilier al preşedintelui american.