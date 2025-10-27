G4Media.ro
VIDEO Scandal la Real Madrid: Vinicius, furios după schimbarea din meciul cu Barcelona, l-a înjurat pe antrenor

Sportz27 Oct • 90 vizualizări 0 comentarii

Nu este liniște la Real Madrid nici după victoria cu marea rivală FC Barcelona (scor 2-1), Vinicius Jr. având o ieșire nervoasă la adresa antrenorului Xabi Alonso. Presa spaniolă a relatat pe larg episodul tensionat de pe durata El Clasico.

În minutul 71 al partidei de pe Santiago Bernabeu, Vinicius Jr. a răbufnit în momentul în care a văzut că este vizat de o schimbare, transmite DAZN Spania.

„Eu? Eu? Mister, mister!”, a strigat Vinicius, gesticulând larg. Câteva secunde mai târziu, tensiunea s-a transformat în furie pură.

„Părăsesc echipa, plec, prefer să plec!”, a spus el înainte să meargă direct la vestiare.

Pe drumul spre ieșirea de pe teren, atacantul și-a pierdut complet cumpătul și a aruncat cuvinte grele spre antrenorul său.

„Du-te dracului!”, a strigat Vinicius de mai multe ori – mai întâi în portugheză, apoi în spaniolă, transmite sursa citată.

Surprins de reacția elevului său, Xabi Alonso a răspuns la fel de direct: „Vino, Vini, la naiba!”

Spiritele s-au mai calmat la ceva timp după încheierea partidei, iar Xabi Alonso nu a dorit să comenteze pe marginea gestului elevului său. S-a rezumat să spună că „vom discuta despre asta în privat”, transmite Marca.

Mundo Deportivo scrie că Vinicius ar putea fi amendat de Real Madrid pentru gestul său. Penalizarea ar putea ajunge până la 53.000 de euro.

LaLiga, clasament

  • 1 Real Madrid 27 puncte
  • 2 Barcelona 22
  • 3 Villarreal 20
  • 4 Espanyol 18
  • 5 Atletico Madrid 16 / un meci mai puțin etc.

