VIDEO Jack Lisowski, în lacrimi după ce a câștigat Openul Irlandei de…

Jack Lisowski surprins la masa de joc în finala contra lui Judd Trump, de la Openul Irlandei de Nord.
Jack Lisowski / Sursa foto: captură video

VIDEO Jack Lisowski, în lacrimi după ce a câștigat Openul Irlandei de Nord la snooker: Victorie spectaculoasă cu liderul mondial

27 Oct

Jack Lisowski (34 de ani) a încheiat în lacrimi finala Openului Irlandei de Nord, noul campion al competiției fiind copleșit de emoții. Învinsul său din marea finală este nimeni altcineva decât Judd Trump, liderul mondial și unul dintre bunii săi prieteni din circuitul mondial de snooker.

După șase finale pierdute, a venit și rândul lui Jack Lisowski (locul 24 mondial) să triumfe. Victoria de la Openul Irlandei de Nord a fost una obținută dramatic, în frame decisiv, scor 9-8.

L-a învins tocmai pe Judd Trump (36 de ani), liderul ierarhiei mondiale și jucătorul care a triumfat de patru ori la Openul Irlandei de Nord, ultima dată la ediția din 2023.

Jack nu și-a putut stăpâni emoțiile la finalul partidei, el fiind consolat de rivalul său de la masa de joc. A fost un an greu pentru Jack, el pierzându-și tatăl cu doar câteva luni în urmă.

Pentru câștigarea turneului, Lisowski va primi un cec în valoare de £100.000, în timp ce Trump va fi recompesan cu unul de £45.000.

