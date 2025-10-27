VIDEO Jack Lisowski, în lacrimi după ce a câștigat Openul Irlandei de Nord la snooker: Victorie spectaculoasă cu liderul mondial

Jack Lisowski (34 de ani) a încheiat în lacrimi finala Openului Irlandei de Nord, noul campion al competiției fiind copleșit de emoții. Învinsul său din marea finală este nimeni altcineva decât Judd Trump, liderul mondial și unul dintre bunii săi prieteni din circuitul mondial de snooker.

După șase finale pierdute, a venit și rândul lui Jack Lisowski (locul 24 mondial) să triumfe. Victoria de la Openul Irlandei de Nord a fost una obținută dramatic, în frame decisiv, scor 9-8.

L-a învins tocmai pe Judd Trump (36 de ani), liderul ierarhiei mondiale și jucătorul care a triumfat de patru ori la Openul Irlandei de Nord, ultima dată la ediția din 2023.

Jack nu și-a putut stăpâni emoțiile la finalul partidei, el fiind consolat de rivalul său de la masa de joc. A fost un an greu pentru Jack, el pierzându-și tatăl cu doar câteva luni în urmă.

Pentru câștigarea turneului, Lisowski va primi un cec în valoare de £100.000, în timp ce Trump va fi recompesan cu unul de £45.000.

HIS TIME AT LAST! 🏆

Jack Lisowski is finally a ranking event winner!

He beats Judd Trump 9–8 in an absolute thriller to claim the Northern Ireland Open in Belfast.

A moment that’s got everyone in the snooker world smiling. 💚 pic.twitter.com/KFfhpJESh2 — TNT Sports (@tntsports) October 26, 2025

More than rivals. ❤️

Jack Lisowski’s words for Judd Trump show just how much respect and love there is between the two. pic.twitter.com/tzMguAqCzH — TNT Sports (@tntsports) October 26, 2025