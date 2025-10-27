VIDEO Daniel Băluță, favorit pentru a fi desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei: Nu consider că am avut cu președintele Nicușor Dan tensiuni / Doamna Firea mă susține 100% / Sloganul la care țin foarte mult este „Hai că se poate”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, favorit pentru a fi desemnat candidat PSD la Primăria Capitalei, a declarat, luni, că nu consideră că a avut tensiuni cu președintele Nicușor Dan, în perioada în care acesta era primar general. Daniel Băluță a mai declarat că Gabriela Firea îl susține „100%”, iar „solidaritatea” îi caracterizează în acest moment.

„Nu consider că am avut cu președintele Nicușor Dan tensiuni, consider că împreună am rezolvat probleme esențiale pentru București, cum este punerea în siguranță a zonei centrale, planșeul Unirii. Modul cum am gestionat această situație a dus la acest rezultat favorabil pentru bucureșteni. Importante sunt rezultatele, mai puțin modul în care ajungem la ele”, a declarat Daniel Băluță, întrebat dacă crede că tensiunile pe care le-a avut în trecut cu Nicușor Dan i-ar putea afecta rezultatul în alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Daniel Băluță a spus că este convins că nu va fi afectată coaliția de guvernare de campania electorală pentru București, pentru că „discutăm de trei partide europene, de trei persoane mature”.

„Nu este un risc că merg separat, e foarte important ca fiecare partid să aibă propria identitate. (…) Experiențele trecute ne-au demonstrat că nu a fost o ideea bună să mergem împreună”, a subliniat Băluță.

Întrebat dacă are și susținerea Gabrielei Firea pentru această candidatură, Daniel Băluță a declarat: „Doamna Firea mă susține 100%. Doamna Firea nu e nemulțumită. (…) Toți suntem supărați pe deciziile pe care le-am luat în momentul acela (alegerile din 2024 pentru Primăria Capitalei, n.red.), e normal să fie supărată. Consider că am învățat și lucrăm pe o zonă de consens în interioul partidului. Lucrăm împreună pentru această campanie electorală și solidaritatea ne caracterizează în acest moment”.

„Sloganul pe care l-am avut și la care țin foarte mult încă din anul 2016 este «Hai că se poate» și cred că pe acesta îl voi folosi în continuare”, a mai declarat Daniel Băluță.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.

PSD urmează să-l desemneze pe Daniel Băluță candidat, PNL pe Ciprian Ciucu, iar USR pe Cătălin Drulă.

Gabriela Firea a anunțat sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că nu intră în cursa pentru Primăria București și că dorește să-și continue mandatul de europarlamentar. Detalii aici.