Bolojan, despre negocierile privind pensiile magistraţilor: Am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda, dar în lucruri esenţiale nu poţi să cedezi / Nu există nicăieri în Europa astfel de procente

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în legătură cu pensiile magistraţilor, că a purtat un dialog şi a explicat lucrurile, a cedat acolo unde se putea, dar a menţionat că în lucrurile esenţiale nu se poate ceda. El a precizat că nicăieri în Europa nu există astfel de procente, menţionând că în unele ţări pensiile în cazul magistraţilor sunt contributive, iar în altele sunt legate de media salariului pe mai mulţi ani, transmite News.ro.

Ilie Bolojan a fost întrebat, duminică, la Digi 24, dacă în privinţa proiectului de reformă pentru pensiile magistraţilor va accepta să negocieze procentul de 70% pe care PSD îl vrea crescut la 75% şi tranziţia pe o perioadă mai mare de la 10 la 15 ani.

”Un an, doi în plus la tranziţie n-ar fi un capăt de ţară. Dar ăsta e un element care nu este determinant. Însă orice drept care depăşeşte normele europene şi ale bunului simţ, iertaţi-mă, în orice domeniu, nu e doar aici, cred că nu trebuie acceptat, pentru că acest tip de abordări ne-au adus aici unde suntem”, a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă 75% ar fi mult, premierul a răspuns: ”Nu există nicăieri în Europa astfel de procente. Procentele în Europa, unele pensii la magistraţi sunt contributive, deci sub 55-60%, iar altele care sunt în astfel de procente nu sunt legate de ultimul salariu, ci sunt legate de mai mulţi ani, ultimii ani, media ultimilor ani. Pentru că acum câţiva ani, prin tot felul de tehnici, nu doar în sistemul de justiţie, oamenii ce fac? Îşi optimizează ultimele câştiguri. Se mută pe un post plătit mai bine. Vă aduceţi aminte de Romsilva, în care se primeau nu ştiu câte pensii la finalul activităţii, directorii aveau nişte mecanisme prin care exact înainte de a ieşi la pensie erau avansaţi pe anumite posturi în Consiliul de Administraţie şi deci îşi înmulţeau pensia cu ultimul salariu”.

Bolojan a mai precizat că în lucruri esenţiale nu se poate ceda, iar aceste lucruri nu mai trebuie acceptate, pentru că înseamnă trădarea cetăţenilor.

”Aceste lucruri nu mai trebuie să le acceptăm, pentru că înseamnă că ne trădăm cetăţenii şi vedeţi acest vot al oamenilor şi reacţiile la ceea aţi întrebat dumneavoastră. Oamenii nu vor să fie păcăliţi, s-au săturat de păcăleli şi eu nu vreau să trădez aceste lucruri. Asta este adevărul. Deci oricine să negocieze, am purtat un dialog, am explicat aceste lucruri, am cedat unde se poate ceda. Dar în lucruri esenţiale nu poţi să cedezi”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că a fost uşor să negocieze atunci când au pus ca valoarea pensiei să fie 80% din salariul brut sau pensia cât salariul, dar mai dificil este când trebuie corectate aceste lucruri.

”Gândiţi-vă ce bine au negociat când au pus pensia 80% din brut, adică mai mare decât salariul. Felicitări, o negociere foarte uşoară. A doua negociere foarte dificilă, pensia cât ultimul salariu. Perfect. Astea sunt negocieri în care te înţelegi bine. Mai rău este când trebuie să corectezi lucrurile, adică chiar să le aduci la valoarea normală şi asta trebuie să facem cu toate supărările, astea sunt nişte adevăruri. Deci nu e o problemă de a demoniza un sistem, de a întărâta oamenii. Nu putem să mai mergem în aceste formule şi gândiţi-vă că avem o grămadă de lucruri de genul acesta”, a declarat Ilie Bolojan.