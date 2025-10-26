Cancelarul austriac respinge discuțiile privind interzicerea participării Israelului la Eurovision
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins ferm orice sugestie privind interzicerea participării Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să găzduiască următoarea ediție a competiției în 2026, scrie Jerusalem Post.
„Aș considera o greșeală fatală excluderea Israelului”, a declarat Stocker într-un interviu acordat agenției de știri germane dpa, publicat duminică, de Ziua Națională a Austriei.
„Având în vedere doar istoria noastră, nu aș fi niciodată de acord cu asta”, a adăugat el, referindu-se la responsabilitatea comună a Austriei pentru crimele comise în timpul Holocaustului din al Doilea Război Mondial.
Eurovision, care subliniază neutralitatea sa politică, s-a confruntat cu controverse legate de campania militară a Israelului în Gaza, ca răspuns la atacurile din 7 octombrie 2023, conduse de Hamas împotriva Israelului.
Posturile publice de televiziune din unele țări europene, printre care Spania, Irlanda și Țările de Jos, s-au angajat să se retragă din competiție dacă Israelul va participa la concursul care va avea loc la Viena în luna mai a anului viitor.
Organizatorii Concursului Eurovision au anulat luna aceasta o reuniune planificată pentru noiembrie în care urma să se voteze participarea Israelului și urmează să se pronunțe în decembrie.
