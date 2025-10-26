G4Media.ro
Premier League: Tottenham bate pe Everton, în deplasare, scor 3-0, şi urcă pe podium

Echipa engleză Tottenham a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-0, de formaţia Everton, în etapa a 9-a din Premier League. Cu această victorie londonezii sunt pe locul al treilea în clasament, transmite News.ro.

Tottenham a recuperat la Liverpool, cu Everton, punctele pierdute acasă cu Aston Villa, în etapa trecută. Un fundaş, căpitanul Micky van de Ven, a fost omul decisiv, autor al primelor două goluri ale londonezilor pe Hill Dickinson Stadium. Van de Ven a deschis scorul în minutul 19 şi l-a majorat în al cincilea minut al prelungirilor primei reprize. Pape Mata Sarr a stabilit rezultatul final, în minutul 89, iar Everton – Tottenham s-a sfârşit cu un clar 3-0 în favoarea oaspeţilor.

Tottenham a ajuns la 17 puncte în clasament şi ocupă poziţia a treia, după Arsenal (22 de puncte) şi Bournemouth (18 puncte). Everton e a 14-a, cu 11 puncte.

