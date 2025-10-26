Cel mai bogat om din Africa vrea să transforme rafinăria sa din Nigeria în „cea mai mare din lume”

Cel mai bogat om de pe continentul african, Aliko Dangote, a anunțat duminică că cea mai mare rafinărie din Africa, situată în Nigeria, își va dubla capacitatea în trei ani pentru a deveni „cea mai mare rafinărie din lume”, depășind rafinăria indiană din Jamnagar, potrivit Le Figaro.

„Suntem pe cale să dublăm numărul de barili… la 1,4 milioane față de 650.000”, a declarat Aliko Dangote, proprietarul acestei rafinării, în cadrul unei conferințe de presă la Lagos.

Înainte de deschiderea rafinăriei private Dangote anul trecut, Nigeria trebuia să importe aproape toată cantitatea de combustibil, în ciuda statutului său de cel mai mare producător de petrol din Africa.

După ani de neglijență și proastă gestionare a rafinăriilor publice, Aliko Dangote a zguduit actorii istorici din această țară petrolieră coruptă și a scăzut prețurile benzinei pentru consumatori.

„Această expansiune reflectă încrederea noastră în viitorul Nigeriei, credința noastră în potențialul Africii și angajamentul nostru de a construi independența energetică a continentului nostru”, a adăugat Aliko Dangote.