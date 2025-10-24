Șpagă livrată cu elicopterul: un controlor de calitate de la Kaufland, prins că lua bani de la un om de afaceri din Bihor / Accepta legume și fructe neconforme în schimbul banilor / Mita îi era adusă acasă, cu elicopterul

Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată, anunță Bihoreanul.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul primea bani pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme. „Livrările” de mită erau spectaculoase: furnizorul, Dumitru Gal, preşedintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuş, îi ducea banii cu elicopterul.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat joi, 23 octombrie, că a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu angajatul unui mare retailer, acuzat că a primit mită pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme.

Potrivit comunicatului, acordul a fost încheiat pe 20 octombrie 2025, cu bărbatul în vârstă de 44 ani din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, inculpat pentru luare de mită în formă continuată.

„În perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar”, se arată în document.

În schimb, inculpatul ar fi acceptat marfa livrată de furnizor, indiferent dacă aceasta corespundea sau nu standardelor de calitate impuse.

Gal este, de asemenea, anchetat în alt dosar pentru mituirea a patru inspectori de calitate de la Mega Image, Profi, Lidl și Auchan.

Surse din anchetă spun că, dacă în celelalte cazuri, Gal a încercat să fie discret, în cazul angajatului Kaufland vizat de ancheta actuală, omul de afaceri din Beiuș vira mita direct în contul bancar sau i-o livra personal, cu elicopterul, în Ocna Mureș – orașul unde locuia acesta.

Angajatul Kaufland și-a recunoscut integral fapta, a transferat benevol suma primită ca mită – 42.830 de lei – în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și a acceptat pedeapsa propusă de procuror.

El a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani.