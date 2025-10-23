Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

Bucureștiul se pregătește pentru un weekend plin de evenimente spectaculoase, care să încânte toate gusturile: muzică, artă, sport, tradiții și experiențe pentru întreaga familie, transmite București FM preluat de Rador.

Iată ce nu trebuie să ratezi între 24 și 26 octombrie 2025:

West Side Hallo Fest 2025

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Baza digului Lacului Morii

Bilete: Vineri intrare liberă; sâmbătă și duminică 60 lei/zi sau 100 lei abonament; copii sub 14 ani gratuit.

Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival de Halloween din România promite muzică live, peste 90 de expozanți, ateliere creative și decoruri spectaculoase realizate din materiale reciclate. Printre artiștii prezenți se numără Infected Rain, Trooper, VUNK, Andia și Omul cu Șobolani. Atracții pentru toate vârstele, de la zone înfricoșătoare pentru curajoși la un tărâm fermecat pentru copii, transformă weekendul într-o experiență memorabilă.

Târgul de Sfântul Dumitru

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Program: Vineri–Duminică 09:00–18:30

Târg tradițional cu meșteșuguri și produse culinare românești, recitaluri de muzică populară și dansuri din folclorul românesc și elen. Conferința Națională de muzeologie „Etnomuzeologica – Georgeta Stoica” și ateliere interactive fac din acest târg o experiență culturală completă.

Collage Festival 2025 – „Un oraș în colaj”

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Green Hours, București

Festival dedicat experimentului artistic și colajului contemporan, cu expoziții, concerte, spectacole de teatru, performance-uri și ateliere pentru copii și adulți. Tema „The New 20’s” invită la reflecție asupra lumii fragmentate și a reconectării prin artă.

Garden of Lights – „Small World”

Când: Începând cu 24 octombrie 2025

Unde: Grădina Botanică București

Expoziție nocturnă spectaculoasă cu lumini, artă și muzică, ce aduce repere din întreaga lume într-un tur vizual și interactiv.

Marea finală a Campionatului Național de Super Rally 2025

Când: Sâmbătă, 25 octombrie 2025

Unde: Zona Ateneului Român

Etapa finală a sezonului aduce 26 de piloți de top, cu startul pe Calea Victoriei și manșele de concurs începând la ora 14:00. Spectacolul automobilistic este gratuit și include acces la padocuri, pentru a-i cunoaște pe piloți.

Retro Parada Toamnei

Când: Sâmbătă, 25 octombrie 2025, 10:00–13:30

Unde: Parcul Lumea Copiilor

Expoziție de peste 200 de autovehicule istorice, cu modele fabricate între anii ’20 și ’90. Evenimentul aduce nostalgie și curiozitate pentru toate generațiile și este gratuit.

Campionatul Mondial de Frumusețe Felină 2025

Când: 25–26 octombrie 2025

Unde: Romexpo – Pavilionul Central

Bilete: 25 lei/zi sau 50 lei pentru ambele zile; copii sub 7 ani gratuit.

Peste 1000 de pisici din 200 de rase participă la competiție, cu jurizare internațională și activități interactive pentru vizitatori. Evenimentul este ideal pentru iubitorii de animale și familie.

Chocolate Saga 2025

Când: 24–26 octombrie 2025

Unde: Biblioteca Națională a României

Festivalul ciocolatei artizanale oferă degustări, demonstrații live și surprize culinare internaționale. Acces gratuit pentru copii sub 10 ani și persoane cu dizabilități.

Noaptea Devoratorilor de Publicitate 2025

Când: 25 octombrie 2025

Unde: Aula Magna, Universitatea Politehnica București

Maraton al creativității publicitare, cu reclame clasice și noi, pentru o experiență vizuală completă și emoționantă.

Fotogeografica 2025

Când: 15 octombrie – 15 noiembrie 2025

Unde: Biblioteca Națională a României

Cea mai mare expoziție de fotografie geografică din România, cu peste 1.800 de lucrări și instalații imersive, acces liber.

KINOdiseea Competițional 2025

Când: 17–26 octombrie 2025

Unde: Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria, Centrul Cultural Armean, Ludoteca Playouth

Festival de film pentru copii și adolescenți, cu spectacole de magie, ateliere de scriere creativă și teatru interactiv. Acces gratuit, pe bază de rezervare.

Les Films de Cannes a Bucarest 2025

Când: 24 octombrie – 2 noiembrie 2025

Unde: Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului Român și Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României

De 16 ani, Les Films de Cannes a Bucarest aduce filmele care au impresionat pe Croazetă – acelea care te fac să gândești, să simți și, uneori, să-ți schimbi felul în care privești lumea. Selecția din acest an include câștigătorul Palme d’Or, Grand Prix, filme din secțiunea Un Certain Regard, producții de la Veneția, filme românești în avanpremieră și titluri așteptate de public, care nu vor intra neapărat în cinematografe.

Patinaj la Berceni Arena

Locație: Berceni Arena, Str. Turnu Măgurele nr. 11

Data: 24–26 octombrie 2025

Acces: gratuit (25 lei pentru închirierea patinelor)

Sesiunile de patinaj de agrement revin la Berceni Arena. Un mod distractiv și activ de a petrece weekendul, indiferent de vârstă.

Exponatul lunii octombrie la MNIR – Brățara Principesei Maria de Edinburgh

Locație: Muzeul Național de Istorie a României, București

Data: 8 octombrie – 9 noiembrie 2025

Brățara Principesei Maria, bijuterie victoriană cu medalioane inscripționate cu inițialele copiilor familiei de Edinburgh, este expusă în cadrul expoziției tematice a MNIR, evidențiind legăturile de familie și istoria Reginei Maria.

Expoziția Frederic Storck – „Arta funerară în spațiul românesc”

Perioada: 1 octombrie 2025 – 26 februarie 2026

Locație: Palatul Suțu, Bd. I.C. Brătianu nr. 2

Acces: Gratuit

O incursiune în simbolistica monumentelor funerare românești, cu machete și schițe ale sculptorului Frederic Storck, fotografii și exemple occidentale.

Serele exotice din Parcul Drumul Taberei

Perioada: 1 octombrie 2025 – 31 martie 2026

Program: Sâmbătă–duminică: 09:00–15:00/Miercuri–vineri: 10:00–16:00/ Luni–marți:

închis

Acces: Gratuit

Tururi ghidate la fiecare 20 de minute prin 7 pavilioane cu 4.000 de plante din 300 de specii.