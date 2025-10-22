Apă mai bună înseamnă și hrană mai bună

La Fântâna aduce soluțiile G9 de tratare a apei la INDAGRA FOOD 2025 (29 octombrie – 2 noiembrie), cel mai mare târg dedicat sectorului agroalimentar din România.

Sună a clișeu, dar e cel mai important „clișeu” dintre toate – apa este viață, și tot ce e viu are nevoie de apă. Merită amintit acest adevăr evident pentru că toate alimentele conțin și au nevoie de apă.

E la fel de evidentă legătura directă dintre calitatea apei folosite în sectorul agroalimentar și calitatea alimentelor care ajung în farfurie. De la apa cu care se prepară furajele pentru animale și cu care sunt hidratate acestea, la apa folosită la producătorii de bere sau sucuri, semipreparate și preparate gata de consum, panificație ori conserve – de apă depinde, direct sau indirect, calitatea tuturor alimentelor.

Aceasta este logica din spatele apropierii La Fântâna de acest domeniu fundamental al economiei.

Ce oferă compania este îmbunătățirea calității apei folosite în diverse etape de producție alimentară, prin soluțiile sale G9 – familia de soluții de tratare a apei, standard sau personalizate în funcție de problematica acesteia, în special a apei de foraj (dar nu numai).

Aceste soluții rezolvă mai multe probleme des întâlnite în România, unde dezvoltarea economică recentă se face pe foste spații industriale și agricole, ori în zone în care pânza de apă a fost contaminată în timp. O altă problemă majoră, care afectează majoritatea regiunilor țării, este duritatea apei – prezența excesivă a sărurilor de calciu și magneziu în apă, care deteriorează mult mai rapid instalațiile, conductele și echipamentele prin care circulă această apă.

Cum funcționează serviciile cu soluții G9

G9 (care vine de la „Generație nouă”) poate însemna:

Sisteme de dedurizare a apei – acestea prelungesc durata de viață a echipamentelor, instalațiilor și reduc costurile de întreținere;

– acestea prelungesc durata de viață a echipamentelor, instalațiilor și reduc costurile de întreținere; Soluții de filtrare cu osmoză inversă și remineralizare – oferă apă curată, fără contaminanți, care poate fi folosită cu încredere;

– oferă apă curată, fără contaminanți, care poate fi folosită cu încredere; Sisteme integrate de tratare a apei. Tratarea poate însemna unul sau mai multe din procese precum dedurizare, filtrare pentru eliminarea fierului și manganului, clorinare, sterilizare prin folosirea lămpilor UV, osmoză inversă și remineralizare. Oferta include sisteme standard și se pot configura, de asemenea, soluții complexe, personalizate în funcție de nevoi și de rezultatele buletinelor de analiză.

Sistemele custom de generație nouă pentru îmbunătățirea calității apei (G9) sunt proiectate de către echipe interdisciplinare de specialiști La Fântâna. Experții companiei oferă consultanță în funcție de datele relevate de buletinul de analiză, recomandă o soluție standard ori configurează una personalizată, o instalează pentru a funcționa la parametrii optimi și – foarte important – sunt gata să intervină rapid în cazul apariției unei probleme.

Ce beneficii aduc soluțiile G9?

La Fântâna se adresează clienților comerciali care conștientizează nevoia de a îmbunătăți calitatea apei folosite.

Beneficiile folosirii unei ape de calitate superioară în sectorul alimentar sunt, în bună măsură, evidente, însă unele merită amintite în acest articol:

Durată de utilizare prelungită și protecție pentru instalații, centrale, cazane și alte echipamente care folosesc apă

Apă de calitate superioară, ceea ce e fundamental în domeniile unde apa face parte din produsul final al clientului

Calitate superioară a produselor alimentare finite prin folosirea unei ape de calitate

Eficiență economică și energetică pe termen mediu si lung

Asistență calificată permanentă din partea experților La Fântâna. Orice nevoie de consultanță, mentenanță sau asistență tehnică rămâne în grija echipei La Fântâna.

E de amintit în context că soluțiile G9 nu acoperă doar sectoare economice agroindustriale. Compania e prezentă la INDAGRA FOOD 2025 și pentru marele public – vizitatorii pot primi orice informație despre soluțiile La Fântâna de îmbunătățire a calității apei, acasă ori la locul de muncă, direct de la specialiști.

Mai multe informații despre soluțiile G9 de îmbunătățire a calității apei pot fi obținute accesând secțiunea dedicată pe site-ul lafantana.ro.