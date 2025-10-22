G4Media.ro
Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina Praid si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 02 iunie 2025.
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei / „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, a fost schimbată”

22 Oct

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom. ”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”, a afirmat el, potrivit News.ro.

”A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală! Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală – nu le mai merge!”, a arătat Radu Miruţă, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că, în acest fel, la Salrom, bătaia de joc s-a încheiat.

”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am reuşit, împreună cu acţionarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. Ştiu că o să mă întrebaţi: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alţii, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă”, a adăugat ministrul Economiei.

Potrivit lui Miruţă, ”în locul pilelor şi combinaţiilor, vin profesionişti”, selectaţi pentru mandate temporare dintre CV-urile celor care au raspuns apelului de a aplica pe website-ul ministerului pentru a se implica în companiile de stat sau specialişti respectaţi in domeniile lor: un director executiv cu experienţă în explorare geologică, din comunitatea locală; un auditor financiar, absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor şi management eficient; un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

”Două rapoarte – ale Corpului de Control al premierului şi al Ministerului Economiei – arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum. Mergem mai departe: în instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru pedepsirea celor vinovaţi. Fosta conducere a Salrom deja trimite avocaţi, ameninţă cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinţi statul, nu ai doar beneficii, ai şi responsabilităţi. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafaţă – şi în acest caz, adevărul doare: au greşit şi vor răspunde”, a subliniat el.

Ministrul Economiei a amintit că pentru locuitorii din Praid afectaţi de inundaţii, au fost puse la punct două scheme de ajutor:

– una pentru afacerile închise temporar: 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane lei aprobaţi.

– A doua – pentru despăgubiri şi costuri de reparaţii – este în desfăşurare şi se doreşte extinderea ariei de aplicare.

”Bunul-simţ trebuie să revină în drepturi. Statul român nu e al «băieţilor deştepţi». E al românilor cinstiţi”, a conchis Miruţă.

Societatea Naţională a Sării – SALROM S.A precizează, referitor la concluziile Corpului de Control al prim-ministrului după verificările în urma dezastrului de la Salina Praid, că în ultimii trei ani au fost alocate toate sumele necesare protejării zăcământului, a spaţiilor subterane şi a echipamentelor utilizate, conform programelor anuale de investiţii. Conducerea societăţii de stat consideră „denigratoare şi nefondate” afirmaţiile ministrului Economiei, Radu Miruţă, care i-a cerut demisia şi a anunţat că a acţionat-o în instanţă. „Obligativitatea închiderii minelor vechi prin impermeabilizare, betonare sau alte metode revine, fără echivoc, MEDAT prin alocarea de fonduri de la buget. Se pare că domnul ministru se dă în judecată singur pentru inacţiunea ministerului pe care îl conduce”, se arată într-un comunicat al SALROM.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirma, după publicarea Raportului privind dezastrul de la Praid, că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, dar aceasta a refuzat, că a cerut convocarea unei şedinţe, iar conducerea a refuzat, motiv pentru care a acţionat-o în instanţă.

5 comentarii

  1. USR par a fi singurii din coalitie care incearca sa mai schimbe ceva, ar trebui sa apese pe acceleratie reformelor cat se mai poate

  2. trebuie dati in judecata pentru nerespectarea contractului de management

  3. Vai ce reușită, domnule ministru Radu Miruță de la USR. E oare vorba de contractele beton despre care povesteați peste tot lunile trecute? Tare aș vrea să ne dați ceva detalii despre cum ați pe-ne-trat duritatea be-to-nu-lui acestor speciali specialiști.
    Sau măcar să le împărtășiți secretul și membrilor USR care conduc consiliul de administrație al Termoenergetica București, pentru că aparent și aici avem cel puțin un SPECIAL cu contract BETON. Notoriul Teodorescu Adrian, actual director general, fosta mână dreaptă a directorului general Crețu Claudiu, acum anchetat de DNA pentru corupție și șpagă la ELCEN. Ambii înșurubați de un consiliu de administrație controlat de alianța USR-PNL și prezidat de USR, în mandatele de primar ale domnului Dan.
    Nici acest Teodorescu Adrian nu are pregătire în domeniu, la fel ca predecesorul lui. Dar insul are salariu mai mare decât președintele țării.

    Însă USR știe deja toate astea, pentru că eu și colegii mei le-am tot scris despre neregulile și corupția din termoficare. Fără răspuns sau reacție din partea USR, a consilierilor CGMB sau a primarului general.
    Se pare că atunci nu erau așa la modă avertizorii de integritate…

    • Apropo, vă anunț că după dezvăluirile din presă, luna trecută i-a fost scăzut salariul lui Teodorescu Adrian cu măreața sumă de 700 lei. Da, 700 de lei… Dar stați liniștiți, insul are în continuare indemnizația fixă mai mare decât președintele țării. 33.300 lei, la care se adaugă multe variabile, și toate celelalte prevederi ale contractului de mandat rămân neschimbate. Adică ia și spor astronomic pentru lucru cu fonduri europene, și ajutor de înmormântare, și tot pachetul.

      Consiliul de administrație care i-a tăiat atât de aspru remunerația deja modestă a acestui specialist e același consiliu care l-a numit și în funcție. Componență: președinte Lazanu Daniela-Gianina, USR Otopeni, membru Bulea-Bârdeș Mariana-Carmen, USR București Sector 3, membru Gaman Florian, PNL București, membru Crețu Cristian-Dan, PNL Oradea, fost PDL București, membru Frangulea Ștefan-Alexandru, PNL București, fost PDL București. Toți la al doilea mandat.

    • Repet, că e nevoie.
      Toată conducerea actuală a Termoenergetica a fost înșurubată din 2021 încoace de un consiliu de administrație CONTROLAT de PNL-USR, cu președinte USR. Toți au dat concursuri măsluite ca să nu poată fi îndepărtați. Organizate de perechea Mănescu Maria și Jitaru Violeta de la HR. Vezi pe situl Termo la Cariere metoda unicului candidat. Majoritatea nu au pregătire pentru postul ocupat.
      Compania e sufocată la toate nivelurile de incompetenți afiliați la găști de partid, o puzderie de impostori nerușinati de toate culorile politice.
      Sunt peste 70 de șefi plini, fiecare cu 2-3 adjuncți. ELCEN are 1770 de angajați, TERMO are 3700.

      Toată conducerea actuală a Termoenergetica e afiliată politic, PNL, USR, PSD, PMP, UDMR și mai nou AUR, într-o grețoasă cârdășie de 6 ani.
      Toată conducerea actuală a Termoenergetica e mizerabilă.
      Toată conducerea actuală a Termoenergetica trebuie schimbată.

      Aș vrea să le vedeți mutrele, să lucrați cu ei, să-i vedeți cum le plouă-n gură profesional. Să vedeți cât de găunoși sunt sub costumele de firmă plozii de partid, activiști la a doua și a treia generație…

      Ca angajat al Termo și mai ales ca cetățean plătitor de taxe și impozite grele, țin să vă mărturisesc marea și profundă scâr-bă pe care o am față de toate le-pre-le care guvernează țara asta.
      La mai mare!

