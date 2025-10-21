Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profil light politic sau semi-independent asumat de PSD, PNL și USR / Președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor fi candidaturi separate există riscul să câștige un așa zis suveranist – SURSE

Ultimul scenariu privind alegerile din București ar fi un candidat comun cu profil light – politic sau semi-independent care să fie asumat de toate cele trei partide din coaliție: PSD, PNL și USR, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor exista candidaturi separate există risculsă câștige un candidat suveranist, deoarece voturile partidelor pro-europene s-ar împărți.

Unul dintre candidații care ar fi acceptat să candideze sub sigla partidelor din coaliție ar fi fost primarul de la Sector 4, Daniel Băluță (PSD), cu argumentul că USR are președintele României, PNL deține cu Ilie Bolojan funcția de premier iar PSD-ului iar reveni Primăria Capitalei. Această variantă ar fi fost respinsă de Nicușor Dan și coaliție iar acum se caută un candidat care să fie acceptat de toate cele trei partide.

UPDATE 21.04 Președintele USR Dominic Fritz, pentru G4Media.ro: ”Pentru USR o astfel de variantă care ar vrea să rezolve democrația la masa verde este exclusă. Avem încredere în candidatul nostru. Dacă cineva vrea să se asigure că un primar are legitimitate largă, îi invit pe toți să susțină alegerea parimarilor în două tururi.”

Una dintre variante ar fi actualul primar internimar, Stelian Bujduveanu, care deși este liberal, nu este asociat cu PNL și are o bună relație cu președintele Nicușor Dan.

Potrivit Digi24, în timpul discuției de marți dupa amiaza din coaliție despre alegerile pentru Primăria Capitalei, ”PSD a cerut o anexă la programul de guvernare, prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia. Nu s-a acceptat. Dar au agreat ca vor merge fiecare cu candidati proprii. Sorin Grindeanu a acceptat că nu va scrie negru pe alb această înțelegere, dar a amenințat că „dacă nu se respectă, Coaliția se rupe”. Social-democrații au mai declarat anterior că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna excluderea PSD din Coaliție”.

Ce a declarat șeful statului luni seara într-un interviu la Antena 1:

„E bine să existe un primar care să fie votat de bucureşteni, fără discuţie. Trebuie să avem un echilibru, chiar dacă tentaţia fiecăruia dintre noi e să fim foarte revoluţionari. Mai ales în politică, în momentul în care trebuie să ajungi la majoritate, trebuie să ai echilibrul acesta. Partidele au multe neajunsuri. În ţara asta e corupţie, în ţara asta nu funcţionează instituţiile, mulţi politicieni fac politică pentru buzunarele lor; suntem de acord. Pe de altă parte, e legitim şi ce zice USR: «Vrem alegeri acum». E legitim şi ce zice PSD: «Dacă facem o campanie în care ne dăm în cap, putem să destabilizăm coaliţia»”

Context

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7 decembrie.

”La coaliție, primul subiect a fost cel legat de alegerile parțiale. Așa cum s-a anticipat deja, 7 decembrie este data convenită pentru aceste alegeri. S-a mai decis că fiecare partid din coaliție să meargă cu un candidat propriu. Toți vom avea un candidat propriu, aceasta va fi până la urmă decizia”, a spus Ciucu.

El a evitat să spună dacă va candida la Primăria București din partea liberalilor, invocând procedurile interne, care ar urma să fie consumate.

”Fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, am făcut un sondaj de opinie. Mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot anunța o candidatură, nici măcar o intenție. Trebuie să mă asigur că guvernul va stabili data, iar apoi avem proceduri interne, statutare. Până când aceste etape vor fi arse nu voi anunța nimic”, a mai spus Ciucu.

Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial