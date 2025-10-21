G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profil light politic…

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, votează în primul tur al alegerilor prezidențiale, într-o secție de votare din București, România, 4 mai 202
BUCUREȘTI, 4 mai 2025 – Primarul Capitalei, Nicușor Dan, votează în primul tur al alegerilor prezidențiale, într-o secție de votare din București, România, 4 mai 2025. Credit line: Cristian Cristel / Xinhua News / Profimedia

Ultimul scenariu privind alegerile din București: Candidat comun cu profil light politic sau semi-independent asumat de PSD, PNL și USR / Președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor fi candidaturi separate există riscul să câștige un așa zis suveranist – SURSE

Articole21 Oct • 2.898 vizualizări 6 comentarii

Ultimul scenariu privind alegerile din București ar fi un candidat comun cu profil light – politic sau semi-independent care să fie asumat de toate cele trei partide din coaliție: PSD, PNL și USR, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, președintele Nicușor Dan se teme că dacă vor exista candidaturi separate există risculsă câștige un candidat suveranist, deoarece voturile partidelor pro-europene s-ar împărți.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Unul dintre candidații care ar fi acceptat să candideze sub sigla partidelor din coaliție ar fi fost primarul de la Sector 4, Daniel Băluță (PSD), cu argumentul că USR are președintele României, PNL deține cu Ilie Bolojan funcția de premier iar PSD-ului iar reveni Primăria Capitalei. Această variantă ar fi fost respinsă de Nicușor Dan și coaliție iar acum se caută un candidat care să fie acceptat de toate cele trei partide.

  • UPDATE 21.04 Președintele USR Dominic Fritz, pentru G4Media.ro: ”Pentru USR o astfel de variantă care ar vrea să rezolve democrația la masa verde este exclusă. Avem încredere în candidatul nostru. Dacă cineva vrea să se asigure că un primar are legitimitate largă, îi invit pe toți să susțină alegerea parimarilor în două tururi.”

Una dintre variante ar fi actualul primar internimar, Stelian Bujduveanu, care deși este liberal, nu este asociat cu PNL și are o bună relație cu președintele Nicușor Dan.

Potrivit Digi24, în timpul discuției de marți dupa amiaza din coaliție despre alegerile pentru Primăria Capitalei, ”PSD a cerut o anexă la programul de guvernare, prin care să se asigure că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea altuia. Nu s-a acceptat. Dar au agreat ca vor merge fiecare cu candidati proprii. Sorin Grindeanu a acceptat că nu va scrie negru pe alb această înțelegere, dar a amenințat că „dacă nu se respectă, Coaliția se rupe”. Social-democrații au mai declarat anterior că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna excluderea PSD din Coaliție”.

Ce a declarat șeful statului luni seara într-un interviu la Antena 1:

„E bine să existe un primar care să fie votat de bucureşteni, fără discuţie. Trebuie să avem un echilibru, chiar dacă tentaţia fiecăruia dintre noi e să fim foarte revoluţionari. Mai ales în politică, în momentul în care trebuie să ajungi la majoritate, trebuie să ai echilibrul acesta. Partidele au multe neajunsuri. În ţara asta e corupţie, în ţara asta nu funcţionează instituţiile, mulţi politicieni fac politică pentru buzunarele lor; suntem de acord. Pe de altă parte, e legitim şi ce zice USR: «Vrem alegeri acum». E legitim şi ce zice PSD: «Dacă facem o campanie în care ne dăm în cap, putem să destabilizăm coaliţia»

Context

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunțat marți că s-a agreat în coaliție ca data alegerilor interimare locale să fie în 7 decembrie.

”La coaliție, primul subiect a fost cel legat de alegerile parțiale. Așa cum s-a anticipat deja, 7 decembrie este data convenită pentru aceste alegeri. S-a mai decis că fiecare partid din coaliție să meargă cu un candidat propriu. Toți vom avea un candidat propriu, aceasta va fi până la urmă decizia”, a spus Ciucu.

El a evitat să spună dacă va candida la Primăria București din partea liberalilor, invocând procedurile interne, care ar urma să fie consumate.

”Fiecare partid trebuie să vină cu un candidat propriu, așa cum se știe, am făcut un sondaj de opinie. Mă arată detașat ca opțiune pentru Primăria Capitalei. Nu pot anunța o candidatură, nici măcar o intenție. Trebuie să mă asigur că guvernul va stabili data, iar apoi avem proceduri interne, statutare. Până când aceste etape vor fi arse nu voi anunța nimic”, a mai spus Ciucu.

Citește și 

Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu: Am agreat astăzi, în Coaliţie, să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR / Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică

Articole21 Oct • 1.404 vizualizări
3 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles şi la Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situaţia economică la nivelul UE

Articole21 Oct • 175 vizualizări
1 comentariu

Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe a Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, anchetată de DNA / „Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte”

Articole21 Oct • 1.450 vizualizări
2 comentarii

6 comentarii

  1. Partidul cu tre trandafiri este virusul romaniei

  2. M-am cam plictisit de echilibrul ăsta al lui ND, unde stăm să facem balet să nu se supere pesedeaua și noi alegătorii să acceptăm orice ne aruncă partidele „pro-europene” pentru că altfel ne mănâncă extremiștii. Asta nu e democrație, nu sunt alegeri. ND alege primarul general? Sincer de ce m-ar interesa pe cine vrea el primar? Și de ce iar independent? Păi hai să facem cum zice CG, să desființăm partidele, că văd că pluripartidismul ne cam pute de la o vreme. Nu mai bine fac și ei un efort minuscul și combat dezinformările din online și de la TV ca să nu mai caște toți nătării gura la ele și să zică că e alde Șoșoacă Mesia?

    • Sti tu ca Nicusor Dan vrea ce se scrie in acest articol? Ca in rest presa poate specula orice. Eu nu cred ca Nicusor Dan sustine ideea unei candidaturi comune in genul Carstoiu sau Crin pentru ca e dovedit electoral ca nu merge. Stie pe pielea lui ca o sustinere a PSD nu-i prieste unui candidat din zona PNL-USR. Ganditi, nu costa bani

    • Iliescu … încă trăiești?

  3. Cum sa faca reforme astia (N. Dan, Bolmojan/PNL, Grindeanu/PSD, Fritz/USR) cand ei sunt preocupati doar pe cine sa puna primar la Bucuresti, ce pile sa-si mai angajeze pe multi bani publici, ce sa faca doar ca sa apara bine in fata electoratului, ce taxe si impozite sa mai mareasca etc?

  4. Nu merg la vot pentru primar comun cu psd ! Sa fie clar. Pare imposibil si doar cu pnl -pentru mine ca nu mai vad de multa vreme diferenta de primii. Candidat comun ? Exclus !

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.