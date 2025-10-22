Când începe campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București / Cine sunt posibilii candidați și până când se depun candidaturile / Noul primar general va avea un mandat parțial

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt alegeri parțiale, pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028. Scrutinul trebuie organizat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a fost ales în funcția de președinte al României în 2025.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pentru alegerile parțiale, legea prevede termene reduse la jumătate pentru tot procesul față de scrutinul organizat la termen.

Legea 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale prevede, la articolul 10, că data alegerilor parțiale se stabilește prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 35 de zile înaintea votării. Pentru ca alegerile să aibă loc în 7 decembrie, Guvernul trebuie să adopte hotărârea până pe 2 noiembrie.

Candidaturile se depun cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor, adică până pe 17 noiembrie, iar campania electorală are doar 15 zile și se încheie în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, la ora 7.00.

Cine va candida la Primăria Bucureștiului?

În acest moment, liderii cu cele mai mari șanse să fie nominalizați candidați de partidele lor sunt:

Ciprian Ciucu – PNL: primarul Sectorului 6 pentru al doilea mandat consecutiv. El face parte din echipa de conducere a lui Ilie Bolojan la PNL și e un apropiat al premierului.

– PNL: primarul Sectorului 6 pentru al doilea mandat consecutiv. El face parte din echipa de conducere a lui Ilie Bolojan la PNL și e un apropiat al premierului. Daniel Băluță – PSD: primarul Sectorului 4 pentru al treilea mandat consecutiv. Este prim-vicepreședinte al PSD în acest moment, dar informațiile G4Media arată că nu va face parte din echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu la viitorul congres PSD.

– PSD: primarul Sectorului 4 pentru al treilea mandat consecutiv. Este prim-vicepreședinte al PSD în acest moment, dar informațiile G4Media arată că nu va face parte din echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu la viitorul congres PSD. Cătălin Drulă – USR: deputat, fost ministru al Transporturilor în guvernul Cîțu și președinte al USR, funcție din care a demisionat după rezultatele sub așteptări la alegerile europarlamentare și locale. Este considerat un apropiat al președintelui USR, Dominic Fritz.

În plus, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat public că social-democrații vor alege între Gabriela Firea și Daniel Băluță care este candidatul cu cele mai mari șanse, după ce partidul va comanda sondaje. Gabriela Firea a fost învinsă de Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria București în 2020 și 2024. Ea a fost primar al Capitalei în mandatul 2016-2020, iar în prezent este europarlamentar PSD.

Partidul extremist AUR încă nu a anunțat un candidat. În partid a fost vehiculat numele europarlamentarului Gheorghe Piperea, dar nu există o confirmare în acest sens. Liderul partidului, George Simion, s-a limitat deocamdată la anunțul că el nu va candida, pentru că funcția de primar general nu i se potrivește.

În prezent, Primăria București este condusă interimar de către Stelian Bujduveanu (PNL).