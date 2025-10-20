Explozia din Rahova. ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să facă revizia a fost declarată în inactivitate fiscalã încă din 8 august: Orice tip de activitate a acestei societăţi, dupã această datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal

ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”. Locatarii blocului din Sectorul 5 unde s-a produs explozia au încheiat, în data de 16 octombrie, contract pentru revizia gazelor cu firma AMPCgaz, transmite News.ro.

”Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea precizarea cã acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscalã începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societãţi, dupã aceastã datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal”, a transmis, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

”Declararea în inactivitate fiscalã a acestei societãţi s-a realizat la solicitarea Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, în contextul acţiunii numitã generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul cã societatea nu funcţiona la domiciliul fiscal declarat”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit prevederilor art. 31 „Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înţelege sediul social sau locul unde se exercitã gestiunea administrativã şi conducerea efectivã a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeazã la sediul social declarat.

”La adresa din Bucureşti, str. Argentina nr. 25, Sector 1 nu existau condiţii legale pentru realizarea unor activitãţi de natura celor menţionate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã”, a mai transmis ANAF.

Potrivit Antena 3, asociaţia de locatari din blocul din Rahova care a explodat a încheiat, în 16 octombrie, un contract cu firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), având ca obiect ”prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalaţiei de gaze după un eveniment, gaz oprit”.

Administratoarea blocului a afirmat că sigiliul pus de Distrigaz Sud Reţele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma specializată chemată să rezolve problema, nu de locatari.

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă că, în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament. Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.