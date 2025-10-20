G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Explozia din Rahova. ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să…

tevi gaze racord gaz metan
Sursa Foto: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

Explozia din Rahova. ANAF anunţă că firma care ar fi trebuit să facă revizia a fost declarată în inactivitate fiscalã încă din 8 august: Orice tip de activitate a acestei societăţi, dupã această datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal

Articole20 Oct • 28.857 vizualizări 3 comentarii

ANAF anunţă, luni, că a inactivat fiscal societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) încă din luna august, iar orice activitate derulată după momentul respectiv ”se situeazã în afara cadrului fiscal legal”. Locatarii blocului din Sectorul 5 unde s-a produs explozia au încheiat, în data de 16 octombrie, contract pentru revizia gazelor cu firma AMPCgaz, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea precizarea cã acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscalã începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societãţi, dupã aceastã datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal”, a transmis, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.

Potrivit instituţiei, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/inactivi/.

”Declararea în inactivitate fiscalã a acestei societãţi s-a realizat la solicitarea Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, în contextul acţiunii numitã generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul cã societatea nu funcţiona la domiciliul fiscal declarat”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit prevederilor art. 31 „Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central”, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã, pentru persoanele juridice, prin domiciliu fiscal se înţelege sediul social sau locul unde se exercitã gestiunea administrativã şi conducerea efectivã a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeazã la sediul social declarat.

”La adresa din Bucureşti, str. Argentina nr. 25, Sector 1 nu existau condiţii legale pentru realizarea unor activitãţi de natura celor menţionate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã”, a mai transmis ANAF.

Potrivit Antena 3,  asociaţia de locatari din blocul din Rahova care a explodat a încheiat, în 16 octombrie, un contract cu firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), având ca obiect ”prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalaţiei de gaze după un eveniment, gaz oprit”.

Administratoarea blocului a afirmat că sigiliul pus de Distrigaz Sud Reţele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma specializată chemată să rezolve problema, nu de locatari.

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele afirmă că, în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament. Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan: Binenţeles că o parte din TVA-ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, dar asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-și facă gem sau zacuscă sau vin din struguri. Problema mare este la mare evaziune

Articole20 Oct • 1.409 vizualizări
2 comentarii

Firma acuzată că a rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, după operațiunea „Cuibul cu fantome”: „Orice activitate după această dată se situează în afara cadrului fiscal legal”

Articole20 Oct
0 comentarii

Care este starea victimelor internate la spitalele Floreasca şi ”Grigore Alexandrescu” după explozia din cartierul Rahova al capitalei

Articole20 Oct • 622 vizualizări
0 comentarii

3 comentarii

  1. Of, nu mai insistati ca in 17 octombrie distrigaz a ajuns in momentul exploziei, ca la 20 de minute dupa explozie nu e in momentul exploziei. Aia de la distrigaz au venit pur si simplu pentru ca au auzit nenorocirea, la 20 de minute dupa producere.

  2. Anaf sa verifice si cheltuielile statului cu locatarii evacuati ca in 4 zile au cheltuit mai mult decat daca i-ar fi trimis in Dubai pe cazare si mancare cu zbor inclus . Si la necaz au motiv sa fure din banii statului

  3. Anaf sa verifice si cheltuielile statului cu locatarii evacuati ca in 4 zile au cheltuit mai mult decat daca i-ar fi trimis in Dubai pe cazare si mancare cu zbor inclus . Si la necaz au motiv sa fure din banii statului

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.