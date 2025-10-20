G4Media.ro
Dulceață de struguri
Foto: ID 112127033 © Enika | Dreamstime.com

Nicuşor Dan: Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau vin din struguri. Problema mare este la mare evaziune

Articole20 Oct • 284 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, despre afirmaţia şefului ANAF privind influenţa gemului din gospodărie asupra gap-ului de TVA, că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă iar problema mare este la mare evaziune, transmite News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat despre declaraţia recentă a şefului ANAF că gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA. ”A fost o declaraţie total…Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau inclusiv vin din struguri sau fel de fel de lucruri la ei în casă. Problema mare este la mare evaziune şi acolo trebuie să ne ducem”, a spus şeful statului, la Antena 1. Nicuşor Dan a precizat că nu a discutat cu şeful ANAF dar a avut mai multe discuţii cu ministrul de Finanţe de mai multe ori, care coordonează activitatea asta. 

”Nu sunt mari paşi înainte, dar procesul de informatizare al ANAF, care a ajuns la un anumit stadiu, a permis ANAF-ului să vadă automat nişte comportamente care au trimis verificatori ai Fiscului exact la firmele unde softul zicea că pot să aibă nişte probleme. S-au făcut nişte mici paşi. Nu avem controlori suficienţi. Sunt multe probleme din sfera asta, dar cel puţin, la nivelul Ministerului de Finanţe, există această voinţă de a rezolva problema necolectării”, a menţionat Nicuşor Dan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Ce se vinde în piețe trebuie fiscalizat. 90% din vânzători sunt bișnițari.

