Trump: ”Am făcut o înțelegere cu Hamas că va respecta acest acord și dacă nu va face acest lucru îl vom eradica dacă este necesar”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele american Donald Trump a dat luni asigurări că Hamas va fi „eradicat” dacă nu va respecta acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza, după ce Israelul a denunţat duminică încălcări ale armistiţiului de către mişcarea islamistă palestiniană, acuzaţie respinsă de aceasta, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am făcut o înţelegere cu Hamas că va respecta acest acord şi dacă nu va face acest lucru, îl vom eradica, dacă este necesar”, a declarat preşedintele american pentru jurnalişti, alături de premierul australian Anthony Albanese, pe care l-a primit la Casa Albă.

„Vor fi eradicaţi şi ei ştiu asta”, a adăugat el.

Trump a făcute aceste declaraţii în timp ce emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit luni cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, la o zi după ce bombardamentele israeliene lansate asupra Fâşiei Gaza au stârnit îngrijorări că fragilul armistiţiu intrat în vigoare pe 10 octombrie ar putea fi pus în pericol.

Israelul a lansat duminică lovituri în Gaza ca răspuns, a susţinut el, la atacuri ale Hamas, care a negat acuzaţiile. Apărarea Civilă din Gaza a raportat cel puţin 45 de palestinieni ucişi în bombardamente.

Preşedintele americane a insistat însă că forţele americane nu se vor implica împotriva Hamas, spunând că zeci de ţări care au fost de acord să se alăture unei forţe internaţionale de stabilizare în Gaza „ar fi bucuroase să intervină”.

„Mai mult, Israelul ar interveni în două minute dacă i-aş cere acest lucru”, a spus el.

„Dar, deocamdată, nu i-am cerut acest lucru. Îi vom da o mică şansă şi sperăm că violenţele se vor reduce. Dar, deocamdată, ştiţi, aceştia sunt oameni violenţi”, a mai spus el.