O monedă de colecţie de 1 dolar cu fața lui Steve Jobs va apărea în 2026 / Se împlinesc 15 ani de la moartea cofondatorului Apple

Efigia cofondatorului Apple Steve Jobs urmează să apară pe o monedă de colecţie, în 2026, în cadrul programului American Innovation, care aduce omagiu marilor inventatori din Statele Unite, transmite News.ro.

Agenţia însărcinată cu producţia şi punerea în circulaţie a monedelor americane, United States Mint, a dezvăluit miercuri designul unei monede de 1 dolar cu efigia lui Steve Jobs.

Moneda urmează să fie lanată în 2026 – la 15 ani de la moartea cofondatorului Apple, în cadrul colecţiei numismatice American Innovation.

Aceasta propune, de mai multe ori pe an, începând din 2018, ”monede de 1 dolar cu motive emblematice ale inovaţiei în fiecare dintre cele 50 de state, Districtul Columbia şi cele cinci teritorii americane”, a anunţat pe site United States Mint.

Seria din care face parte noua monedă ”recompensează inovaţiile şi inovatorii” din patru state americane – Wisconsin, Iowa, Minnesota şi California.

California urmează să fie reprezentată de către Steve Jobs, care s-a născut în acest stat, în care şi-a instalat sediul mărcii Apple în 1978.

Moneda a fost desenată de către artista Elana Halger.

Inventatorul apare pe monedă tânăr, purtând emblematicul pulover cu guler pe gât, aşezat ”în faţa unui peisaj deluros şi împădurit cu stejari, tipic Californiei de Nord”.

Potrivit artistei, ”poziţia şi expresia sa, surprinse într-un moment de reflecţie, ilustrează modul în care acest mediu i-a inspirat viziunea: transformarea unei tehnologii complexe în ceva atât de intuitiv şi organic ca natura însăşi”.

Reprezentarea lui Steve Jobs este însoţită de deviza ”Make something Wonderful” (”Fă ceva minunat”), titlul memoriilor antreprenorului, publicate postum în 2023.

Desenul artistei a fost gravat de către specialista Phebe Hemphill.

Pe cealaltă faţă a monedei aurite apare o reprezentare a Statuii Libertăţii.

Moneda urmează să fie vândută cu 13,25 dolari (11.30 euro).