România s-a oferit să găzduiască hub-ul de Securitate Maritimă al UE / Acesta va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a participat, luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE), ocazie cu care a transmis oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, reuniunea a reprezentat un prim prilej pentru o discuţie aprofundată la nivel înalt privind implementarea Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, într-un moment relevant pentru intensificarea cooperării regionale, în contextul schimbărilor geopolitice majore generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

La reuniune au participat, alături de Înaltul Reprezentant Kaja Kallas şi comisarii Marta Kos şi Jozef Sikela, reprezentanţi ai Statelor Membre UE, precum şi ai celor aparţinând Parteneriatul Estic şi ai statelor partenere din Asia Centrală.

Evenimentul a inclus două sesiuni de lucru, una dedicată unui dialog aprofundat privind securitatea, stabilitatea şi rezilienţa în regiunea Mării Negre, respectiv o sesiune privind Agenda de Conectivitate trans-regională.

Conform sursei citate, ministrul român al afacerilor externe a evidenţiat că adoptarea Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră reprezintă un mesaj politic puternic privind importanţa acordată regiunii, mai ales în actualul context geopolitic, precum şi un angajament al UE de a susţine activ demersurile partenerilor din regiune – state membre UE, state candidate şi state partenere – pentru implementarea de acţiuni care să contribuie la obiectivul general al abordării strategice.

Demnitarul român a folosit acest prilej pentru a transmite oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice. Totodată, a fost subliniată necesitatea demarării cât mai rapide a fazei de implementare, pentru care ţara noastră are în vedere o cooperare strânsă şi coordonarea eforturilor cu Bulgaria, precum şi implicarea celorlalte state riverane, într-o logică de consolidare a cooperării regionale, cu obiectivul creşterii stabilităţii, rezilienţei şi prosperităţii, se arată în comunicatul MAE.

Hub-ul ar urma să fie înființat pe termen scurt și „cu un sentiment de prioritate, din cauza războiului de agresiune al Rusiei”, se arată într-un document al UE. Acesta va folosi contribuțiile țărilor riverane Mării Negre și ale statelor membre pentru a „îmbunătăți conștientizarea situației maritime și schimbul de informații, monitorizarea în timp real de la spațiu până la fundul mării și avertizarea timpurie”. Potrivit documentului, hub-ul va include monitorizarea cablurilor submarine, a instalațiilor offshore și a operațiunilor din sectorul gazelor și energiei eoliene. Vor fi utilizate senzori subacvatici, nave telecomandate și drone de supraveghere.

Ministrul afacerilor externe a evidenţiat, de asemenea, că aspectele de conectivitate şi de rezilienţă, în sensul unei mai bune pregătiri pentru crize, conferă, la rândul lor, greutate Abordării Strategice, mai ales că ele contribuie în mod direct la crearea de punţi între Europa şi Asia, între UE şi partenerii săi.

Cu referire la dimensiunea de conectivitate a noii Abordări Strategice, ministrul Oana Ţoiu a evidenţiat relevanţa Caucazului de Sud, ca regiune care asigură legătura între Europa şi Asia Centrală. În context, a arătat că o cooperare strânsă între partenerii din Caucaz şi UE reprezintă un element-cheie pentru maximizarea potenţialului regiunii şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare economică, conectivităţii digitale şi comerţului. De asemenea, a făcut referire la cooperarea pe care România o are cu statele din regiune, pentru dezvoltarea de proiecte comune de conectivitate în domeniile energiei verzi şi digitalizării, aminteşte sursa menţionată.

În finalul intervenţiei, ministrul Oana Ţoiu declarat că „România este pregătită pentru cooperarea cu statele membre UE, instituţiile europene, precum şi cu partenerii regionali, pentru implementarea tuturor obiectivelor şi a proiectelor fanion ale Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre”, conchide comunicatul transmis de MAE.