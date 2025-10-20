G4Media.ro
Un militar nord-coreean dezertează, pentru prima oară din vara lui 2024, în…

coreea de nord, phenian, militar soldat trupe, steag
Credit line: Ahn Young-joon / AP / Profimedia

Un militar nord-coreean dezertează, pentru prima oară din vara lui 2024, în Coreea de Sud

Articole20 Oct • 1.070 vizualizări 0 comentarii

Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud, a traversat frontiera minată care desparte cele două ţări – Zone Demilitarizată (DMZ), cel mai minat loc din lume -, a fost prins şi plasat în detenţie, în weekend, de către armata sud-coreeană, a anunţat Comitetul Şefilor Statului Major Interarme sud-coreean (JCS), relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Armata noastră a plasat în detenţie un militar nord-coreean care a trecut duminică linia de demarcaţie militară”, a anunţat duminică într-un comunicat JCS.

”Armata l-a identificat pe bărbat în apropierea liniei de demarcaţie militară, l-a urmărit şi supravegheat, iar apoi a desfăşurat o operaţiune de escortare standard pentru a-l plasa în detenţie”, a precizat Comitetul.

Linia de demarcaţie militară traversează centrul Zonei Demilitarizate (DMZ) zona de frontieră dintre cele două Corei, care ste unul dintre cele mai minate locuri din lume.

Zeci de mii de nord-coreeni au fugit în Coreea de Sud după ce peninsula a fost împărţită de Războiul Coreei (1950-1953).

Dezertările directe peste frontiera intercoreeană, puternic supravegheată şi minată, sunt rare.

Majoritatea refugiaţilor nord-coreeni care sosesc în Coreea de Sud trec prin China, iar apoi printr-una sau mai multe alte ţări terţe, ca Laos, Thailanda sau Mongolia.

Armata sud-coreeană a anunţat că autorităţile competente anchetează cu privire la detaliile traversării de duminică.

Nord-coreenii care reuşesc să fugă în Corea de Sud sunt în general reţinuţi de către serviciile secrete ale Seulului timp de mai multe săptămâni, în vederea unor verificări şi interogatorii.

În august 2024, un sergent din armata nord-coreeană a fugit din Nord în Sud.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

