Anchetă în cadrul Poliţiei de Frontieră Timişoara, după ce cinci cetăţeni albanezi cu interdicţie pentru spaţiul Schengen au intrat în România

O anchetă a fost declanşată la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, după ce cinci cetăţeni din Albania, cu interdicţie de a ajunge în Spaţiul Schengen, au fost ajutaţi să intre în România. Ei au fost identificaţi de poliţişti pe o stradă din Timişoara, transmite News.ro.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, poliţiştii de la Secţia 4 au oprit pentru verificări, pe o stradă din Timişoara, o maşină în care se aflau cinci cetăţeni din Albania.

După ce aceştia au fost legitimaţi, agenţii au constatat că ei aveau interdicţie să intre în Spaţiul Schengen. În urma unei discuţii, cetăţenii albanezi le-au spus poliţiştilor că au intrat în România în urmă cu câteva zile, prin Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, unde au fost ajutaţi să intre în ţară.

Cei cinci cetăţeni albanezi au fost predaţi Inspectoratului pentru Imigrări, iar la Poliţia de Frontieră Timişoara au început cercetări interne pentru a stabili cum a fost posibil ca străinii cărora le este refuzată intrarea într-o ţară membră a Spaţiului Schengen să fie lăsaţi să intre în România.