EXCLUSIV Care este adevărul despre interzicerea țigărilor cu filtru în UE / Precizările Comisiei Europene

Comisia Europeană a precizat joi, pentru G4Media, că nu există “planuri de interzicere a țigărilor cu filtru”, după ce tabloidul german Bild a susținut că Uniunea Europeană analizează interzicerea acestui sortiment de țigări cu scopul de a reduce consumul de tutun.

“Putem fi foarte clari: nu există planuri de interzicere a țigărilor cu filtru în cadrul Comisiei Europene”, a declarat pentru G4Media un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Articolul publicat de tabloidul german vine în contextul în care, în perioada 15-22 noiembrie, are loc reuniunea Conferinței părților (COP) la Convenția-cadru pentru controlul tutunului (FCTC), în cadrul căreia se vor discuta aspecte legate de controlul tutunului.

Înaintea acestei reuniuni, Organizația Mondială a Sănătății a distribuit către membrii lista cu temele care vor fi discutate.

Potrivit articolului publicat de Bild citat de Agerpres, Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice într-un efort de a reduce consumul de tutun

De asemenea, potrivit sursei citate, ar fi analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri.

Articolul Bild mai afirma că un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din noiembrie. Proiectul de rezoluţie ar cita un raport al unui grup de studiu al OMS „privind reglementarea produselor din tutun”, care „recomandă în mod explicit interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea ţigărilor”, relatează cotidianul Bild.

Interdicţia ţigărilor electronice este, de asemenea, o „opţiune suplimentară de reglementare”, deoarece UE urmăreşte să protejeze mediul şi sănătatea oamenilor, mai scria Bild.