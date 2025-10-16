Lia Savonea, președinta Înaltei Curți, după decizia CSM în cazul lui Stelian Ion: Venind de la un politician din coaliţia aflată la putere în România, induce ideea unei puternice presiuni politice, indiscutabil

Preşedintele ICCJ Lia Savonea reacţionează după declaraţiile în care fostul ministru USR al Justiţiei Stelian Ion a criticat ICCJ pentru achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu, Stelian Ion afirmând totodată că DNA ar trebui să ancheteze faptele de corupţie comise de magistraţi. Savonea apreciază că declaraţiile fostului ministru ”induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc ”de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.

”Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, a declarat şefa Instanţei Supreme pentru News.ro, precizând că nu a participat la votul în urma căruia Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis joi că Stelian Ion a încălcat independenţa judecătorilor, transmite News.ro.

”Domnul Stelian Ion a făcut zilele trecute un apel la sprijinul procurorilor DNA, folosind un limbaj al intimidării. Venind de la un politician din coaliţia aflată la putere în România, induce ideea unei puternice presiuni politice, indiscutabil. Gestul său are o numită gravitate, în special din două motive: pentru tonul folosit şi momentul ales, respectiv după ce instanţa supremă a dispus o hotărâre de achitare”, a declarat Savonea pentru News.ro.

În opinia şefei Instanţei Supreme. apelul lui Stelian Ion la sprijinul procurorilor DNA pentru a suprima independenţa justiţiei ”aminteşte de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”..

”Problema nu este a celor invocaţi, pentru că procurorii ştiu să îşi facă datoria indiferent de locul în care activează, Parchet General sau DNA. Problema este a celui care recurge la instrumente de intimidare împotriva statului de drept. Gest care trebuie sancţionat corespunzător”, subliniază Lia Savonea.

Ea a subliniat că nu a participat la votul din cadrul Secţiei pentru judecători a CSM asupra acestui subiect.

Fostul ministru USR al Justiţiei Stelian Ion a reacţionat marţi, după achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu şi după ce purtătorul de cuvânt al ICCJ a explicat public decizia instanţei, criticând argumentele şi comunicatul ICCJ pe această temă şi apreciind ca esenţială refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi.

”Domnul în cauză ne serveşte o serie de truisme — principii de drept corecte, sănătoase în teorie — menite, chipurile, să liniştească opinia publică şi să dea mai multă credibilitate unei instituţii care, în ultimul timp, pare să se transforme într-o veritabilă „maşină de spălat” pentru infractori celebri. Grea misiune! (…)Cu alte cuvinte, după un lung şir de achitări, unele de-a dreptul dubioase, ÎCCJ, prin vocea purtătorului de vorbe, ne transmite acum că „în România se aplică standardele statului de drept, justiţia înfăptuindu-se în baza legii şi nu ca justiţie populară. Judecătorii instanţelor naţionale sunt garanţii statului de drept privind asigurarea procesului echitabil, cu respectarea legii, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene şi a deciziilor obligatorii pentru unificarea practicii judiciare””, a scris fostul ministru.

El consideră că ”justiţia din România pare că a încălecat celelalte puteri şi şi-a construit un sistem oligarhic de protecţie, de tip mafiot, în jurul unor mari interese politice şi financiare”.

”E prea mult putregai, prea multă corupţie în justiţie, iar „SIIJ-ul 2.0” — susţinut de domnul Alistar, de doamna Savonea nu a făcut absolut nimic pentru a combate această plagă. Nici procurorii anume desemnaţi care au succedat SIIJ-ului nu au făcut nimic! Pe viitor, sunt esenţiale refacerea competenţei DNA privind anchetarea faptelor de corupţie comise de magistraţi precum şi un management onest şi profesionist la conducerea DNA. Altfel, corupţia va mai ucide multă vreme de acum înainte”, mai afirma fostul ministru al Justiţiei.