Nicuşor Dan: Am promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale / Ce aduce nou legea

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a promulgat legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, document necesar în vederea aderării României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Legea aduce sancţiuni mai dure şi stabileşte că infracţiunile de acest fel sunt anchetate de către DNA, transmite News.ro.

”Am promulgat astăzi legea care sancţionează coruperea funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale. Este o lege care ne aliniază la standardele OCDE şi ne apropie de un obiectiv strategic: aderarea României la OCDE. Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în 2026 va aduce mai multe investiţii străine, costuri mai mici de finanţare şi mai multă încredere în economia românească”, a scris, joi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta explică şi ce aduce nou această lege:

Amenzi mai mari pentru persoane fizice, în cazul în care instanţa aplică această sancţiune, distinct de pedeapsa cu închisoarea. Valoarea unei zile-amendă va fi cuprinsă între 500 şi 10.000 de lei.

Se pot confisca bunurile sau banii obţinuţi indirect din fapte de corupţie.

Coruperea unui funcţionar public străin este sancţionată inclusiv atunci când acesta îşi foloseşte funcţia în mod necorespunzător.

Dosarele de acest tip vor fi anchetate obligatoriu de procurorii DNA.

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenţiei privind combaterea coruperii funcţionarilor publici străini în cadrul operaţiunilor economice internaţionale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997, a fost iniţiat de către Ministerul Justiţiei.

”Fenomenul corupţiei în general, dar şi în cadrul operaţiunilor economice internaţionale generează îngrijorări serioase, subminează buna guvernare şi dezvoltarea economică a ţărilor şi distorsionează condiţiile de competitivitate internaţională. Caracterul internaţional al operaţiunilor economice impune ca, pentru realizarea progreselor privind prevenirea şi combaterea corupţiei în acest domeniu să fie necesare nu doar eforturi la nivel naţional, ci şi demersuri multilaterale de cooperare, monitorizare şi urmărire a progreselor înregistrate, inclusiv prin crearea unor instrumente de combatere eficientă a comportamentelor infracţionale”, scriau iniţiatorii în Nota de fundamentare.

Legea a fost afoptată de Camera Deputaţilor, ca for decizional, în 8 octombrie, cu 268 de voturi ”pentru” şi 15 abţineri.