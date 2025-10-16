Ukrainska Pravda: NATO dezvoltă o nouă armă pentru ca Ucraina să doboare dronele Shahed și bombele aeriene ghidate / Sunt folosite drone interceptoare și roiuri de drone, ghidate de AI

Contractori din statele membre NATO au dezvoltat noi tehnologii de apărare pentru Ucraina, anunță Ukrainska Pravda. Structura comună NATO-Ucraina JATEC trece acum la etapa finală de testare.

Colonelul Valerii Vihnevski, un înalt reprezentant ucrainean al JATEC, a declarat că, la începutul acestui an, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei s-a adresat centrului pentru asistență în dezvoltarea de soluții tehnice al NATO pentru combaterea bombelor aeriene ghidate (KAB) și a dronelor controlate prin fibră optică. Cele mai mari progrese de până acum au fost înregistrate în combaterea KAB.

„NATO are un instrument numit ‘[NATO] Innovation Challenge’. Am schițat un scenariu care arată cum sunt folosite bombele planate și am descris rezultatul pe care doream să îl obținem, apoi am invitat companiile să ia parte la provocare. Am primit peste 40 de propuneri, toate din partea unor companii cu sediul în NATO. Juriul, alcătuit în principal din experți ucraineni cu experiență în prima linie în combaterea acestor bombe, a selectat trei finaliști. Toate cele trei companii colaboraseră anterior cu Ucraina”, spune ofițerul ucrainean.

Soluțiile preselectate se bazează pe drone interceptoare și roiuri de drone, cu inteligență artificială utilizată pentru direcționare.

„Deși inițial ne-am concentrat pe contracararea bombelor aeriene ghidate, aceste sisteme s-au dovedit a fi extrem de eficiente împotriva dronelor de tip Shahed (foto) și sunt deja pregătite pentru a fi utilizate împotriva acestora. Ele necesită în continuare perfecționare pentru a fi utilizate împotriva KAB-urilor”, explică Vihnevski.

Testele finale sunt programate pentru săptămâna viitoare la un poligon din Franța, deși testele pe teren în Ucraina împotriva dronelor s-au dovedit deja a fi de succes.

„În timpul testelor din Franța, bombe planetare vor fi lansate alături de drone, iar interceptoarele le vor ataca. Pe baza rezultatelor, Ucraina va decide dacă să adopte tehnologia și, prin mecanismele coaliției, va asigura finanțarea pentru producție”, a adăugat Vyshnevskyi.

Eforturile de a dezvolta mijloace de apărare împotriva dronelor cu fibră optică sunt în curs de desfășurare, dar nu au ajuns încă la același grad de pregătire.

Noile sisteme ar putea atrage interesul și din partea țărilor europene. S-a raportat anterior că Comisia Europeană intenționează să lanseze un sistem de apărare cu drone la nivelul UE până în 2027 și s-a convenit deja că acest zid de drone se va extinde dincolo de granița de est a UE.