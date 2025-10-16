G4Media.ro
Echipa feminină a României de tenis de masă e în sferturi la…

Elizabeta Samara. tenis de masă România
Sursa foto: Facebook/Federația Română de Tenis de Masă

Echipa feminină a României de tenis de masă e în sferturi la Campionatul European / A trecut de Serbia și va întâlni învingătoarea dintre Slovacia – Croaţia

16 Oct

Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire captivantă cu Serbia, derulată de-a lungul a peste trei ore, în sala din Zadar, transmite News.ro.



Vicecampioanele europene en titre au depus un efort enorm pentru a-şi câştiga locul printre primele opt echipe ale continentului, iar joi au eliminat Serbia, cu un spectaculos 3-2.

Andreea Dragoman a fost prima la masa de joc pentru România, într-un prim meci jucat la intensitate maximă contra Sabinei Surjan, dar pe care tricolora l-a cedat în decisiv, 2-3.

Bernadette Szocs a adus primul punct României, după ce a contracarat jocul Anetei Maksuti, iar după un prim set pierdut a dictat ritmul cu situaţiile câştigătoare pe care le-a dorit.

Serbia a revenit în avantaj, 2-1, după ce Elizabeta Samara a purtat un duel echilibrat şi cu multe ruperi de ritm în faţa Izabelei Lupulescu, însă pe care sportiva noastră l-a cedat în decisiv.

Aceeaşi Bernadette Szocs a oferit moral echipei cu o victorie fără set pierdut la momentul potrivit. În ciuda unui joc echilibrat, componenta lotului naţional a gestionat de fiecare dată finalul seturilor.

Astfel, s-a ajuns la meciul decisiv dintre Andreea Dragoman şi Aneta Maksuti, iar tricolora şi-a luat revanşa la masa de joc. Ea a rămas fermă pe poziţii în shimburile lungi, a ratat o minge de meci la 2-1 (10-9), iar pe final a lovit în forţă şi precis pentru momentul de bucurie al echipei.

Desfăşurarea întâlnirii România – Serbia 3-2

Andreea Dragoman – Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)

Bernadette Szocs – Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)

Elizabeta Samara – Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)

Bernadette Szocs – Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)

Andreea Dragoman – Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

În sferturile de finală, România întâlneşte, vineri, învingătoarea duelului Slovacia – Croaţia.

