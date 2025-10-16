Ghid practic pentru festivalier: bilete, transport, confort și ce să nu ratezi la Enigma Festival

După 2 ediții de succes, Enigma Festival revine pe 17 și 18 octombrie cu o ediție ce promite să le întreacă pe toate. După o ediție la Palatul Parlamentului în 2023 și una la Romaero în 2024, locația din urmă s-a dovedit potrivită și pentru ediția de anul acesta.

Locația exactă este Bulevardul Ficusului 44, București, iar accesul se face începând cu ora 21.00, iar cei mai rezistenți petrecăreți se pot bucura de experiență până la 5 dimineața.

Biletele Last Wave sunt disponibile pe livetickets.ro și iabilet.ro, cu prețuri de 400 de lei pentru ziua de vineri sau de sâmbătă și de 650 de lei pentru ambele zile. Accesul în zonă se poate face cel mai ușor cu transportul în comun, în zonă fiind stațiile de metrou Aurel Vlaicu și stațiile liniilor STB 205, 301, 330, 605, 112 și 93.

Pentru grupuri există o ofertă specială: 400 de lei pentru un pachet de 5 bilete General Access. Există și opțiunea VIP, pentru cei ce vor o experiență premium. Aici prețul este de 450 de lei pentru oricare dintre cele 2 zile și 800 de lei pentru ambele zile. De menționat aici că biletele nu includ rezervarea meselor. Mesele (pentru 6-8 persoane) pot fi rezervate în conformitate cu planul de așezare al localului la numărul de telefon : +40 763 083 606.

Line-up-ul este unul deosebit, care se desfășoară pe 2 zile. Vineri, ziua 1 a festivalului, îl va primi în București pe Valeron, o senzație pe scena muzicală locală a insulei Mykonos și un obișnuit al festivalului, care va fi acompaniat de Orchestra Metropolitană din București. Reprezentația va fi condusă de Maestrul Daniel Jinga, Maestru de Cor al Corului Operei Naționale din București și Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice Muntenia din Târgoviște.

Siguranța participanților este o prioritate pentru organizatori, astfel că în zona incintei vor fi echipaje medicale și de pompieri.

Pentru sâmbătă, a doua zi a festivalului, sunt de neratat nume precum Reznik, parte din grupul muzical Keinemusik și trupa daneză WhoMadeWho care promit să ofere publicului o atmosferă ce va pune Enigma pe lista festivalurilor la care să ajungă an de an.

Aflat la a treia ediție, evenimentul promite să întâmpine un public și mai numeros. Cu o capacitate cuprinsă între 3.500 și 4.000 de participanți, locația oferă cadrul perfect pentru o seară de inovație muzicală și reprezentații memorabile. În acest an, organizatorii își propun să depășească toate așteptările și să creeze o experiență care va rămâne în amintirea publicului pentru mulți ani.

