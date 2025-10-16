Curtea Constituțională din Republica Moldova a validat rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Partidul Maiei Sandu are majoritate absolută, partidul susținut de George Simion intră în Parlament cu 6 deputați

Curtea Constituțională din Republica Moldova a validat în ședința de joi rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit ZdG. Astfel, PAS, partidul fondat de președinta Maia Sandu are majoritate absolută cu 55 de deputați din totalul de 101, iar partidul populist PDA (Partidul Democrația Acasă) susținut de George Simion intră în Parlament cu 6 deputați.

Președintele partidului AUR din Chișinău, Boris Volosatâi, a depus o contestație la 27 septembrie, sesizând Comisia Electorală Centrală că PPDA a fost susținut inițial indirect, iar ulterior fățiș, prin declarații video de către un politician extern, George Simion, președintele AUR din România, în condițiile în care legislația Republicii Moldova interzice implicarea în campania electorală a politicienilor străini. Curtea Constituțională a respins contestațiile și a validat rezultatul PDA.

Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate (pro-vest) – 55 de mandate;

Blocul Patriotic (pro-Rusia) – 26 de mandate;

Blocul Alternativa (condus de Ion Ceban, pro-rus) – 8 mandate;

Partidul Nostru (condus de populistul Renato Usatî)– 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă (condus de Vasile Costiuc, anti-occidental) – 6 mandate.

Context

George Simion, șeful partidului extremist AUR, i-a îndemnat pe moldoveni la vot pentru partidul lui Victor Costiuc chiar în ziua alegerilor. Simion a apărut într-un video postat pe TikTok de simpatizanții Democrația Acasă în duminica alegerilor parlamentare: ”Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe TikTok, înainte de alegerile parlamentare de duminică.

Vasile Costiuc este mâna dreaptă a lui George Simion în Republica Moldova. El a făcut campania AUR și chiar a denunțat fără nicio probă presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion.

Pe de altă parte, Simion a semnalat în urmă cu câteva zile o presupusă tentativă de scoatere din cursa electorală a partidului Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, fapt care în realitate nu s-a concretizat.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007. Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.

Informația despre participarea lui Vasile Costiuc la evenimentul din regiunea Moscova a fost confirmată de Serviciul de Informații al Republicii Moldova (SIS), potrivit unui document obținut de G4Media. Citește investigația integrală aici.

O investigație Context.ro realizată în baza unei analize Expert Forum a arătat cum o rețea de conturi de TikTok îl promova pe Vasile Costiuc, cu peste 400 de clipuri video și mii de urmăritori suspecți. Analiza EFOR a scos la iveală indicii solide că ar fi fost vorba de o tentativă de manipulare a algoritmilor. Citește investigația integrală aici.