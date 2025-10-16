Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful Fiscului: Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

”Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soția mea, am făcut șase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăția noastră. Aș fi făcut și pălincă, dar prunele nu au fost suficiente. Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confiște „probele”?”, a scris joi președintele UDMR Kelemen Hunor pe o rețea socială.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El l-a ironizat astfel pe șeful ANAF, Adrian Nica, care a spus într-o intervenție la Antena 3 că „gemul pe care îl face bunica în casă” apare în discuțiile despre deficitul de colectare de TVA al României, ceea ce a generat interpretări că administrarea fiscală ar avea în vedere taxarea produselor făcute în gospodărie.

”Șase borcane de gem – șase lovituri ascunse la buget. Serios acum: președintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: „Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităților.” Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazioniști, nu pe bunicile care fac conserve?”, a mai scris Kelemen Hunor.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat ulterior pentru Economedia că instituția nu intenționează să impună taxe autoconsumul din gospodării – adică gemul, murăturile, vinul sau alte produse realizate în gospodării pentru consum propriu.

„Nu taxăm pe nimeni care face autoconsum în gospodărie. Nu uităm tradițiile românești și ANAF le respectă. ANAF nu urmărește să taxeze autoconsumul, este exclus să îl taxăm”, a declarat Adrian Nica pentru Economedia.

Adrian Nica subliniază că declarația sa nu viza fiscalizarea producției casnice, ci o problemă de metodologie privind modul în care este calculat deficitul de colectare a TVA.