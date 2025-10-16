Limba română, studiată la Universitatea Cambridge / Lectoratul de limba română e finanţat integral de statul român

Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică (The Faculty of Modern and Medieval Languages and Linguistics – MMLL), un proiect finanţat de Guvernul României / Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul Limbii Române şi promovat de Ambasada României la Londra, conform site-ului oficial al ambasadei, https://londra.mae.ro/local-news/2732

Prin acest nou lectorat vor fi organizate cursuri deschise de limba română (nivel începător şi intermediar), precum şi un program de evenimente culturale dedicate promovării limbii şi culturii române în mediul universitar britanic, transmite Agerpres.

În luna octombrie 2025, ambasadorul României în Marea Britanie, Laura Popescu a efectuat o vizită la Universitatea din Cambridge, unde s-a întâlnit cu prof. John David Rhodes, co-preşedinte al MMLL, cu prof. Ioanna Sitaridou, precum şi cu lectorul de limba română dr. Ştefania Costea.

Cu această ocazie, ambasadorul a exprimat aprecierea deosebită faţă de Universitatea din Cambridge pentru deschiderea şi disponibilitatea de a colabora în implementarea acestei iniţiative academice propuse de Ambasada României şi susţinută de Institutul Limbii Române, subliniind importanţa acestui nou lectorat pentru promovarea şi studierea limbii române în mediul universitar britanic.

Lectoratul de limba română de la Cambridge este finanţat integral de statul român, prin intermediul Institutului Limbii Române (ILR) condus de prof. Daiana Theodora Cuibus. Prin această iniţiativă, Universitatea din Cambridge devine a doua universitate din Regatul Unit care găzduieşte un lectorat de limba română susţinut de ILR, alături de Universitatea din Oxford, unde lectoratul a fost inaugurat în anul 2012.

Lectoratul va fi coordonat de dr. Ştefania Costea, care şi-a finalizat studiile de master (MPhil, 2019) şi doctorat (PhD, 2024) la MMLL, sub îndrumarea profesorului Adam Ledgeway, lingvist care a avut o contribuţie esenţială în dezvoltarea studiilor de limba română la Cambridge.

Cercetările desfăşurate de dr. Costea se concentrează asupra sintaxei diacronice comparative şi a contactului lingvistic, iar în 2023 a fost distinsă cu Cambridge SU Student-Led Teaching Award for Small-Group Teaching (Arts, Humanities & Social Sciences), recunoaştere a excelenţei sale didactice.

„Lectoratul îşi propune să ofere studenţilor şi cadrelor didactice de la Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română şi bogăţia culturii, artei, literaturii şi cinematografiei româneşti”, a declarat dr. Ştefania Costea.

Oferta academică şi culturală a lectoratului cuprinde, printre altele, cursuri deschise de limba română – nivel începător şi intermediar, desfăşurate săptămânal în timpul trimestrelor Michaelmas şi Lent,seminarii tematice româneşti – prelegeri şi discuţii dedicate limbii, istoriei, filmului şi literaturii române, dar şi „Romanian Movie Night” – proiecţii săptămânale de filme româneşti, menite să ofere o perspectivă autentică asupra societăţii şi culturii din România.

Cursurile sunt deschise tuturor membrilor Universităţii şi se bazează pe un format accesibil şi interactiv, se mai precizează pe site-ul Ambasadei.