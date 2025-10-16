G4Media.ro
Cupa Mondiala de fotbal 2026/ Sursa foto: captură video
Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 / 10 țări și-au asigurat până acum calificarea

16 Oct
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, transmite News.ro.
„Este o dovadă incredibilă că ediţia cea mai ambiţioasă şi mai incluzivă a Cupei Mondiale din istorie suscită cu adevărat entuziasmul întregii lumi”, s-a bucurat şeful FIFA, Gianni Infantino.
Bilete au fost cumpărate de suporteri din peste 200 de ţări şi teritorii.
Cupa Mondială din 2026, prima cu 48 de echipe participante, va cuprinde 104 meciuri, faţă de 64 anterior. Numărul biletelor vândute pentru ediţia din 2026 ar trebui, prin urmare, să depăşească în mod logic numărul celor vândute pentru ediţiile anterioare. După perioada de pre-vânzare, următoarea etapă de vânzare va fi prima destinată publicului larg. Aceasta va începe luni, 27 octombrie.
Ţările care au cumpărat cele mai multe bilete pentru Cupa Mondială din 2026 în faza de pre-vânzare:
1- Statele Unite
2- Canada
3- Mexic
4- Anglia
5- Germania
6- Brazilia
7- Spania
8- Columbia
9- Argentina
10- Franţa.


