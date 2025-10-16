Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 / 10 țări și-au asigurat până acum calificarea

FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, transmite News.ro.

„Este o dovadă incredibilă că ediţia cea mai ambiţioasă şi mai incluzivă a Cupei Mondiale din istorie suscită cu adevărat entuziasmul întregii lumi”, s-a bucurat şeful FIFA, Gianni Infantino.

Bilete au fost cumpărate de suporteri din peste 200 de ţări şi teritorii.

