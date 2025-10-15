Avion militar, alimentat în aer deasupra Prahovei / Un Boeing P-8 Poseidon de recunoaștere a fost alimentat de un Boeing KC-135R Stratotanker

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Miercuri, 15 octombrie 2025, aproape de ora prânzului, în apropierea localității Albești-Paleologu, la o înălțime de circa 8.800 de metri, două avioane americane s-au cuplat pentru alimentare, conform imaginilor suprinse pe www.flightradar24.com, scrie Observatorul Prahovean.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este vorba de un avion cisternă Boeing KC-135R Stratotanker, decolat din Mildenhall, Marea Britanie, respectiv un avion de patrulare și recunoaștere Boeing Poseidon P-8A, decolat de la Sigonella, Sicilia, Italia.

Boeing KC-135R Stratotanker este un avion militar de realimentare în aer. Potrivit informațiilor disponibile online, KC-135R Stratotanker este prima aeronavă cisternă de realimentare cu combustibil din Forțele Aeriene ale SUA.

Boeing P-8 Poseidon este o aeronavă americană de patrulare maritimă și recunoaștere, dezvoltată și produsă de Boeing Defense, Space & Security. A fost dezvoltată pentru Marina Statelor Unite ca un derivat al avionului civil Boeing 737 Next Generation.

După alimentare, avionul cisternă, Boeing KC-135R Stratotanker, s-a întors spre Marea Britanie, iar aeronava de patrulare s-a îndreptat spre spațiul aerian al Bulgariei.